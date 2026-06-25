Nemzeti Sportrádió

Elkezdődtek a meccsek Miamiban és Atlantában is

M. B.M. B.
2026.06.25. 00:01
Címkék
foci vb 2026 Brazília vb 2026 Skócia Marokkó Haiti
Scotland v Brazil
Fotó: Getty Images
Morocco v Haiti - FIFA World Cup 2026 - Group C
Fotó: Getty Images
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Vb 2026: Skócia–Brazília 0–1

Neymart nevezték a kispadra, először léphet pályára a világbajnokságon.

Vb 2026: Marokkó–Haiti 1–1

Lenny Joseph először kezdett, sarkazása után öngóllal vezet Haiti.

 

 

foci vb 2026 Brazília vb 2026 Skócia Marokkó Haiti
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