Elkezdődött a Belgium–Irán mérkőzés

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT

Belgium–Irán

Los Angeles, Los Angeles Stadion. Vezeti: Dario Herrera (argentin)

BELGIUM: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin, Tielemans – Saelemaekers, De Bruyne, Trossard – Lukaku. Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

A kispadon: Lammens, Penders (kapusok), De Winter, Theate, Seys, Castagne, Witsel, Moreira, Vanaken, Onana, Lukébakio, De Ketelaere, Fernández-Pardo

IRÁN: Beiranvand – Hardani, Kanani, Halilzadeh, Nemati, Hadzsszafi – Rezaijan, Goddosz, Ezatolahi, Mohebi – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui

A kispadon: Niazmand, Hosszeini (kapusok), Mohammadi, Eiri, Csesmi, Juszefi, Gorbani, Razzaginia, Gajedi, Dzsahanbahs, Torabi, Alipur, Hosszeinzadeh, Moganlu, Dargahi

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!