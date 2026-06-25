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Egyik meccsen sincs gól a félidőben
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2026.06.25. 03:51
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Címkék
foci vb 2026
Mexikó
Dél-Korea
Csehország
Dél-Afrika
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foci vb 2026
Mexikó
Dél-Korea
Csehország
Dél-Afrika
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