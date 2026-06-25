Vb 2026: Csehország–Mexikó

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Csehország–Mexikó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Mexikóváros, Azték Stadion. Vezeti: Yael Falcón Pérez (argentin)

CSEHORSZÁG: Kovár – Holes, Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek, Cerv, Doudera – Sulc, Visinsky – Hlozek. Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

A kispadon: Stanek, Hornícek (kapusok), Chaloupek, Zima, Zeleny, Sojka, Sochurek, Soucek, Darida, Schick, Kuchta, Prodov, Chory, Chytil

MEXIKÓ: Rangel – J. Sánchez, Reyes, Montes, M. Chávez – Mora, E. Álvarez, Romo – Alvarado, G. Martínez, Quinones. Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

A kispadon: Acevedo, Ochoa (kapusok), J. Vásquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Pineda, O. Vargas, L. Chávez, B. Gutiérrez, Vega, Huerta, R. Jiménez, S. Giménez, A. González

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

A CSEH VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Lukás Hornícek (Sporting Braga – Portugália), 1 Matej Kovár (PSV – Hollandia), 16 Jindrich Stanek (Slavia Praha)

Védők: 6 Stepán Chaloupek (Slavia Praha), 5 Vladimír Coufal (Hoffenheim – Németország), 21 David Doudera (Slavia Praha), 3 Tomás Holes (Slavia Praha), 4 Robin Hranác (Hoffenheim – Németország), 14 David Jurásek (Slavia Praha), 7 Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 20 Jaroslav Zeleny (Sparta Praha), 2 David Zima (Slavia Praha)

Középpályások: 12 Lukás Cerv (Viktoria Plzen), 8 Vladimír Darida (Hradec Králové), 17 Lukás Provod (Slavia Praha), 18 Michal Sadílek (Slavia Praha), 25 Hugo Sochurek (Sparta Praha), 24 Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), 22 Tomás Soucek (West Ham United – Anglia), 15 Pavel Sulc (Olympique Lyon – Franciaország), 26 Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Támadók: 19 Tomás Chory (Slavia Praha), 13 Mojmír Chytil (Slavia Praha), 9 Adam Hlozek (Hoffenheim – Németország), 11 Jan Kuchta (Sparta Praha), 10 Patrik Schick (Bayer Leverkusen – Németország)

Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

A MEXIKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Carlos Acevedo (Santos Laguna), 13 Guillermo Ochoa (AEL Limassol – Ciprus), 1 Raúl Rangel (Guadalajara)

Védők: 20 Mateo Chávez (AZ – Hollandia), 23 Jesús Gallardo (Toluca), 3 César Montes (Lokomotiv Moszkva – Oroszország), 15 Israel Reyes (América), 2 Jorge Sánchez (PAOK – Görögország), 5 Johan Vásquez (Genoa – Olaszország)

Középpályások: 25 Roberto Alvarado (Guadalajara), 4 Edson Álvarez (Fenerbahce – Törökország), 24 Luis Chávez (Dinamo Moszkva – Oroszország), 8 Álvaro Fidalgo (Real Betis – Spanyolország), 26 Brian Gutiérrez (Guadalajara), 6 Érik Lira (Cruz Azul), 19 Gilberto Mora (Tijuana), 17 Orbelín Pineda (AEK Athén – Görögország), 7 Luis Romo (Guadalajara), 18 Obed Vargas (Atlético Madrid – Spanyolország)

Támadók: 11 Santiago Giménez (AC Milan – Olaszország), 14 Armando González (Guadalajara), 21 César Huerta (RSC Anderlecht – Belgium), 9 Raúl Jiménez (Fulham – Anglia), 22 Guillermo Martínez (UNAM), 16 Julián Quinones (Al-Kadszia – Szaúd-Arábia), 10 Alexis Vega (Toluca)

Szövetségi kapitány: Javier Aguirre