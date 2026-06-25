„Egy kicsit még mindig alulértékelnek bennünket” – japán játékosok vb-nyerésről, fejlődésről

„Azért vagyunk itt, hogy megnyerjük a világbajnokságot, amire nagy lehetőséget látok, de természetesen azt is tudom, hogy ezt a célt elérni nem könnyű – fogalmazott a kapus Szuzuki Zion. – De mi másért is jöttünk volna, mint hogy megpróbáljuk? A megelőző meccsen a védőink beledobták magukat minden lövésbe, amiért köszönettel tartozom nekik, de a most következő feladat sokkal-sokkal nehezebb lesz.”

Valóban: a svédek két kiváló támadót vonultatnak fel Alexander Isak és Viktor Gyökeres személyében, és ezzel természetesen nemcsak a Parma kapusa, hanem Kamada Daicsi is tisztában van – ő a Crystal Palace légiósaként mondhatni „napi kapcsolatban” áll a Premier League-ben futballozó két gólgyárossal.

„A világ legjobb csatárai közé tartoznak, nagyon kell rájuk ügyelnünk, de úgy vélem, a mi védőink is kiváló futballisták, állni fogják a versenyt – mondta Kamada Daicsi. – Óriási erőpróba lesz, jól tudjuk, de ha valaki meg akarja nyerni a világbajnokságot, akkor nincs kibúvó, minden ellenfelét le kell győznie. És tanácsos is egyelőre csak a következő meccsre összpontosítunk.”

A svédek három ponttal a harmadik helyen állnak a csoportban, és a biztos továbbjutáshoz nyerniük kell. Japánt ez nem rettenti meg.

„Az elmúlt négy évben nagyon sokat dolgoztunk a taktika tökéletesítésén, és itt nem csak a védőmunkára gondolok – világította meg a japánok derűlátásának hátterét egy másik középpályás, Nakamura Keito. – Igyekeztünk veszélyesebbé tenni a támadójátékunkat, ami azért is sikerülhetett, mert a futballistáink egyénileg is egyre magasabb színvonalon teljesítenek. Bár több figyelmet fordítanak ránk, szerintem egy kicsit még mindig alulértékelnek bennünket, de őszintén szólva ez nem nagyon foglalkoztat. Még nem tudjuk, elsők, másodikok vagy harmadikok leszünk, a legfontosabb, hogy továbbjussunk a csoportból, és bármilyen erős ellenfél is jut nekünk a következő szakaszban, a brazilok, a marokkóiak vagy a franciák, képesek legyünk a legjobb játékunkat nyújtani.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

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