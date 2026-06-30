Nemzeti Sportrádió

Édesanyjával ünnepelte a továbbjutást a marokkóiak hőse – videó

T. Z.T. Z.
2026.06.30. 10:32
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foci vb 2026 Iszmael Szaibari Marokkó
A marokkóiak labdarúgója, Iszmael Szaibari azonnal az édesanyját kezdte el ölelgetni, miután értékesítette a mindent eldöntő tizenegyest Hollandia ellen. Az afrikai ország válogatottja utóbbinak köszönhetően bejutott a világbajnokság legjobb 16 csapata közé.

A megható pillanatról Fabrizio Romano transzferguru is beszámolt a közösségi oldalán: „A kezdetektől egészen a világ legnagyobb futballszínpadáig vezetett az útjuk. Ez a jelenet mindent elmond az áldozatról, a kitartásról és a családi szeretetről” – fogalmazott a közösségi oldalán.

 

foci vb 2026 Iszmael Szaibari Marokkó
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