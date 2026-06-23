Détári után Benbuali a következő NB I-es gólszerző világbajnokságon – videók

A magyar válogatott legutóbbi világbajnoki gólszerzője Détári Lajos volt, aki 1986-ban Kanada ellen a 75. percben állította be a 2–0-s végeredményt. Détári a Budapest Honvéd játékosaként volt eredményes a mexikói világbajnokságon.

DÉTÁRI GÓLJA KANADA ELLEN AZ 1986-OS VB-N

Negyven évet kellett várni a következő NB I-es gólra. Az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán az ETO csatára, Nadir Benbuali a szünetben csereként állt be az algériai válogatottba Jordánia ellen, és a 69. percben az ő fejes góljával egyenlített az afrikai csapat, és végül 2–1-re győzött is.

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy 1986 óta nem sok NB I-es játékos játszott a vb-n. Legutóbb négy éve a tunéziaik Aissa Laidouni szerepelt a Ferencváros játékosaként, de nem szerzett gólt, ahogy a bosnyák Muhamed Besic sem 2014-ben. 1994-ben a nigériai Emeka Ezeugo a Honvédban szerepelt az amerikai vb előtt, 1990-ben pedig az amerikai Christopher Sullivan a Győri ETO játéksaként vett részt az olaszországi tornán, de gólt egyikük sem szerzett.

BENBUALI VB-GÓLJA 2026-BAN