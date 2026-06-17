Csinos barátnője öntött lelket Lamine Yamalba

Nem ilyen vb-bemutatkozésról álmodott Lamine Yamal. A Barcelona 18 éves szélsője a 71. percben állt be a Zöld-foki-szigetek elleni vb-találkozón, és bár jól szállt be, nem tudott megvillanni, a spanyolok számára pedig kínos 0–0-val ért véget a találkozó. A lefújás után barátnője, a csinos influenszer, Inés García próbálta vigasztalni.

Yamal és a barátnője (Fotók: AFP) A pár néhány héttel ezelőtt a Sevillában rendezett ünnepségen vállalta fel hivatalosan is kapcsolatát, a 21 éves hölgy az Egyesült Államokba is elkísérte barátját, aki már most napjaink egyik legnépszerűbb sportolója.

