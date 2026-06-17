Nemzeti Sportrádió

Csinos barátnője öntött lelket Lamine Yamalba

S. Á.S. Á.
2026.06.17. 14:41
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Lamine Yamal vb 2026 Spanyolország
Nem ilyen vb-bemutatkozésról álmodott Lamine Yamal. A Barcelona 18 éves szélsője a 71. percben állt be a Zöld-foki-szigetek elleni vb-találkozón, és bár jól szállt be, nem tudott megvillanni, a spanyolok számára pedig kínos 0–0-val ért véget a találkozó. A lefújás után barátnője, a csinos influenszer, Inés García próbálta vigasztalni.
Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026
Yamal és a barátnője (Fotók: AFP)

A pár néhány héttel ezelőtt a Sevillában rendezett ünnepségen vállalta fel hivatalosan is kapcsolatát, a 21 éves hölgy az Egyesült Államokba is elkísérte barátját, aki már most napjaink egyik legnépszerűbb sportolója. 

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026


 

Lamine Yamal vb 2026 Spanyolország
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