CR7 negatív csúcsot döntött a Kongói DK ellen
A portugál válogatott hiába játszott óriási mezőnyfölényben a Kongói DK ellen, csupán 1–1-es döntetlent tudott játszani első világbajnoki csoportmérkőzésén. Összegyűjtöttük a mérkőzés legérdekesebb statisztikai mutatóit, külön is górcső alá véve a 41 éves Cristiano Ronaldo teljesítményét.
A portugálok klasszisa a Kongói DK ellen mindössze 25-ször ért labdába. Ez a legkevesebb, amit valaha is elért a válogatott színeiben a nagy tornákat figyelembe véve, amikor 90 percig a pályán volt.
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