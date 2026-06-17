Nemzeti Sportrádió

CR7 negatív csúcsot döntött a Kongói DK ellen

T. Z.T. Z.
2026.06.17. 21:45
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Michael Regan - FIFAFotó: Getty Images
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Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026
A portugál válogatott hiába játszott óriási mezőnyfölényben a Kongói DK ellen, csupán 1–1-es döntetlent tudott játszani első világbajnoki csoportmérkőzésén. Összegyűjtöttük a mérkőzés legérdekesebb statisztikai mutatóit, külön is górcső alá véve a 41 éves Cristiano Ronaldo teljesítményét.

A portugálok klasszisa a Kongói DK ellen mindössze 25-ször ért labdába. Ez a legkevesebb, amit valaha is elért a válogatott színeiben a nagy tornákat figyelembe véve, amikor 90 percig a pályán volt. 

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A portugálok 723-szor passzoltak a mérkőzésen, mégsem tudták begyűjteni a három pontot a szervezett afrikaiak ellen.

 

 

Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026
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