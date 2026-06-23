Az Oasis slágere lett az angol válogatott vb-himnusza

Húszezer angol drukker énekelte együtt a válogatott játékosaival az Oasis talán legismertebb dalát, a Wonderwallt a Horvátország ellen aratott 4–2-es győzelem után Dallasban. A szám már az angolok nem hivatalos vb-himnuszának minősül, a közös ünneplés pedig rendkívül jót tett a szurkolók és a csapat közötti összhangnak

„Csodálatos pillanat volt együtt énekelni a szurkolókkal a Wonderwallt – idézte a The Sun Declan Rice-t, az Arsenal középpályását. – Az első ilyen alkalom mindig különleges, olyan, ami soha többé nem tér vissza.”

Ugyanakkor ha Anglia messzire jut a vb-n, biztosan sokszor halljuk még a dalt. Arról nem is beszélve, ha a válogatott esetleg 1966 után ismét megnyeri a világbajnokságot. Az egyébként is elég ismert dal népszerűsége azóta ismét megugrott, a (What’s the Story) Morning Glory? című, 1995-ös album pedig feljött a 27. helyre a brit albumlistán.

„A Wonderwall mindenkié, varázslatos volt látni, ahogy a válogatott együtt énekelte a drukkerekkel” – mondta a The Sunnak Noel Gallagher énekes-gitáros, aki a testvérével, Liam Gallagherrel együtt hatalmas Manchester City-drukker, de most nyilván mindketten a válogatott sikeréért szorítanak.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

L-CSOPORT

22.00: Anglia–Ghána (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)

Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)

Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)