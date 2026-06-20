Arda Güler: Elnézést kérek a török néptől, szégyelljük magunkat

„Elnézést kérek a török néptől, sokat fogok tenni a jövőben a válogatottban azért, hogy az emberek elfelejtsék ezt a kudarcot, gólokat kellett volna szereznünk, hogy elkerüljük ezt – mondta rögtön a lefújást követően, a pálya széli interjúban a törökök 21 éves középpályás, Arda Güler – Nagyon szomorú vagyunk, szégyelljük magunkat.”

„Nagy klubokban játszunk, ezt meg kellett volna mutatnunk a pályán. Nem sikerült az, amit akartunk, egyszerűen képtelenek voltunk a kapuba találni. Sajnáljuk” – tette hozzá a Real Madrid játékosa.