Nemzeti Sportrádió

Arda Güler: Elnézést kérek a török néptől, szégyelljük magunkat

2026.06.20. 09:14
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Arda Gülernek (labdával) sem ment igazán a játék Paraguay ellen (Fotó: AFP)
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Vincenzo Montella szövetségi kapitánnyal ellentétben a Real Madrid középpályása, Arda Güler már kritikusabban beszélt a török válogatott teljesítményéről a Paraguay elleni 1–0-s vereség után, amivel eldőlt, hogy nem jutnak tovább a törökök a csoportkörből.

 

„Elnézést kérek a török néptől, sokat fogok tenni a jövőben a válogatottban azért, hogy az emberek elfelejtsék ezt a kudarcot, gólokat kellett volna szereznünk, hogy elkerüljük ezt – mondta rögtön a lefújást követően, a pálya széli interjúban a törökök 21 éves középpályás, Arda Güler Nagyon szomorú vagyunk, szégyelljük magunkat.”

„Nagy klubokban játszunk, ezt meg kellett volna mutatnunk a pályán. Nem sikerült az, amit akartunk, egyszerűen képtelenek voltunk a kapuba találni. Sajnáljuk” – tette hozzá a Real Madrid játékosa.

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