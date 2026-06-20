Nemzeti Sportrádió

Montella: Büszke vagyok a játékosaimra, ilyen a futball

P. K.P. K.
2026.06.20. 08:39
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Vincenzo Montella (szemüvegben, középen) hiába magyarázott Arda Güleréknek, a török válogatott továbbra sem szerzett gólt a vb-n és Paraguaytól is kikapott (Fotó: AFP)
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A török válogatott olasz szövetségi kapitánya, Vincenzo Montella a Jóistenről és csapata példaértékű hozzáállásáról beszélt a Paraguay elleni, számukra kiesést jelentő 1–0-s vereség után.

 

„Paraguay megmutatta a küzdőszellemét, még emberhátrányban is. A Jóisten minden eddiginél jobban akarta, hogy Paraguay elérje ezt a sikert” – idézi a Reuters a török válogatott olasz szövetségi kapitányát, Vincenzo Montellát a Paraguay elleni vereség után, mellyel biztossá vált, hogy a török válogatott nem jut tovább a csoportkörből.

A szakember kifejtette, játékosai keményen küzdöttek azért, hogy életben maradjanak a továbbjutási esélyeik a csoportkör utolsó fordulja előtt is, de nem sikerült, és ezt mindenkinek el kell fogadnia.

„Szomorú vagyok, de nagyon büszke is a játékosaim erőfeszítésére. Mindent beleadtak az utolsó pillanatig. Az ellenfél egyszer lő és azzal megnyeri a meccset, ilyen a futball, de a játékosoknak is büszkének kell lenniük arra, amit a múltban elértek” – fogalmazott Montella azok után, hogy a török válogatott 32 lövésből sem tudott gólt szerezni a második félidőben végig emberhátrányban játszó Paraguay ellen.

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