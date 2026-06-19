Ancelotti nem aggódik: A világbajnokságot nem az első meccsen szokták megnyerni
„Meghagyom önöknek a találgatásban rejlő lehetőségeket” – kedélyeskedett Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki a Haiti elleni – magyar idő szerint szombat hajnali – csoportmérkőzést felvezető sajtótájékoztatón csak annyit árult el, hogy tervez változtatni a legutóbbi kezdő tizenegyen.
A játékosokat nem dobta fel a rajt, ők is tudják, hogy az első mérkőzésen nem játszottunk jól, különösen az első félidőben. De a következő meccsen másként lesz, jobban fogunk futballozni.
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