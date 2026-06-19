Nemzeti Sportrádió

Ancelotti nem aggódik: A világbajnokságot nem az első meccsen szokták megnyerni

R. D. P.R. D. P.
2026.06.19. 14:09
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foci vb 2026 brazil labdarúgó-válogatott Carlo Ancelotti

„Meghagyom önöknek a találgatásban rejlő lehetőségeket” – kedélyeskedett Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki a Haiti elleni – magyar idő szerint szombat hajnali – csoportmérkőzést felvezető sajtótájékoztatón csak annyit árult el, hogy tervez változtatni a legutóbbi kezdő tizenegyen.

A játékosokat nem dobta fel a rajt, ők is tudják, hogy az első mérkőzésen nem játszottunk jól, különösen az első félidőben. De a következő meccsen másként lesz, jobban fogunk futballozni.

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Ancelotti: Endrick? A megfelelő pillanatban pályára lép majd

KEZDÉS: 2.30. Minden bizonnyal változik a brazil kezdő tizenegy – a szombat hajnali ellenfél Haiti lesz.

 

foci vb 2026 brazil labdarúgó-válogatott Carlo Ancelotti
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