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A szünetben: Belgium–Irán 0–0
T. Z.
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2026.06.21. 21:51
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foci vb 2026
Irán
Belgium
Az első 45 percben nem született gól Los Angelesben Belgium és Irán mérkőzésén a világbajnokság csoportkörének második fordulójában.
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foci vb 2026
Irán
Belgium
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