Nemzeti Sportrádió

A szünetben: Belgium–Irán 0–0

T. Z.T. Z.
2026.06.21. 21:51
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Az első 45 percben nem született gól Los Angelesben Belgium és Irán mérkőzésén a világbajnokság csoportkörének második fordulójában.

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