Nemzeti Sportrádió

A kiesés szélén: Csehország csak győzelemmel maradhat versenyben

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
2026.06.18. 12:18
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foci vb 2026 beharangozó cseh labdarúgó-válogatott

 A vesztesnek lényegében csak matematikai esélye marad a továbbjutásra, így mindkét félnek győzelemre kell játszania az Atlantában rendezendő cseh–dél-afrikai összecsapáson.

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Sörfőzde udvaráról is szorítanak a csehekért a Dél-Afrika elleni vb-csoportmeccsen

 KEZDÉS: 18.00. A vesztesnek lényegében csak matematikai esélye marad a továbbjutásra.

Győzelmi kényszerben várja a Dél-Afrika elleni második csoportmérkőzését Csehország válogatottja. Tudják ezt odahaza is, különleges meccsnézést szervez ugyanis a Cseh Labdarúgó-szövetség (FACR): a prágai Smíchovban található Staropramen sörfőzde udvarán a szurkolók közösen élhetik át a mérkőzés hangulatát több ezer kilométerre az atlantai meccshelyszíntől.

foci vb 2026 beharangozó cseh labdarúgó-válogatott
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