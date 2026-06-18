A kiesés szélén: Csehország csak győzelemmel maradhat versenyben

Győzelmi kényszerben várja a Dél-Afrika elleni második csoportmérkőzését Csehország válogatottja. Tudják ezt odahaza is, különleges meccsnézést szervez ugyanis a Cseh Labdarúgó-szövetség (FACR): a prágai Smíchovban található Staropramen sörfőzde udvarán a szurkolók közösen élhetik át a mérkőzés hangulatát több ezer kilométerre az atlantai meccshelyszíntől.