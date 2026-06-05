A két öngólt vétő Szerbia csúnyán kikapott Mexikótól, Csehország Guatemalát győzte le felkészülési mérkőzésen

Mexikó Tolucában fogadta a szerbeket, és bár a 19. percben hátrányba került, már az első félidőben fordított, s négygólos különbséggel nyert. A szerb csapatból két játékos is öngólt vétett.

A csehek csütörtökön Harrisonban találkoztak közép-amerikai ellenfelükkel, és Patrik Schick 11. percben szerzett találatával már a mérkőzés elején előnyhöz jutottak, a világranglistán 96. helyezett rivális azonban William Fajardo góljával a 41. percben egyenlített. Az eredmény a második félidő közepéig nem változott, akkor azonban hét perc leforgása alatt az akkor már tíz embert lecserélő csehek dupláztak – Tomás Chory és Denis Visinsky volt eredményes –, és eldöntötték a találkozót.

A vb-n a csehek és a mexikóiak az A-csoportban szerepelnek, egymással június 24-én mérkőznek meg, előtte Dél-Afrikával és Dél-Koreával találkoznak.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Mexikó–Szerbia 5–1 (Vásquez 34., Jiménez 57., Bukinac 45+2. – öngól, Avdic 72. – öngól, Chávez 90., ill. Sztanics 19.)

Csehország–Guatemala 3–1 (Schick 11., Chory 72., Visinky 79., ill. Fajardo 40.)

Korábban

Spanyolország–Irak 1–1 (Ferran Torres 16., ill. Doszki 27.)

Franciaország–Elefántcsontpart 1–2 (Cherki 45., ill. G. Doué 53., A. Diallo 84.)

Szlovénia–Ciprus 1–1 (Drkusic 65., ill. Cionisz 7.)

Kiállítva: Andreu (61., Ciprus)

Észak-Írország–Guinea 1–0 (Atcheson 9.)

Kiállítva: Atcheson (72.)

Svédország–Görögország 2–2 (Gyökeres 53., Nilsson 69., ill. Cimikasz 10., Maszurasz 90+5.)