Nemzeti Sportrádió

Spanyolország megelőzte Argentínát a FIFA-világranglistán

2026.07.20. 11:31
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Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 Argentína Spanyolország FIFA-világranglista
Az Európa- és immár világbajnoki címvédő spanyol válogatott egy helyet javítva az első helyre lépett előre a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb, hétfőn nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyen 39. maradt Magyarország.

A vb vasárnapi döntőjében hosszabbításban győztes együttes a vb-címétől a New York-i fináléban megfosztott Argentínával cserélt helyet. A spanyolok legutóbb 2025 szeptemberében kerültek a rangsor élére, és idén januárig őrizték meg a vezetésüket.

A bronzérmes angolokon a helyezést tekintve „nem segített”, hogy legyőzték a franciákat, mert előbbiek a negyedik helyen maradtak utóbbiak mögött. A legjobb tíz között a nyolcaddöntős Brazília és a negyeddöntős Marokkó egy-egy helyet javított, mégpedig a nyolcaddöntőben a későbbi aranyérmes spanyolokkal szemben búcsúzó Portugália kárára. A nyolcadik és kilencedik helyen a vb-negyeddöntős Belgium és a 32 között búcsúzó Hollandia cserélt helyet egymással, a nyolcaddöntőben kieső társrendező Mexikó négyet javítva tizedik.

A negyeddöntős Norvégia 12 helyet javítva a 19., pozíciót foglalja el.

A magyar válogatott, amely nem játszott mérkőzést a legutóbbi ranglista közlése óta, megőrizte 39. pozícióját. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata ősszel a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B-divízióban szerepel majd, csoportellenfelei közül Ukrajna egy helyet visszacsúszva 33., Észak-Írország 70., Grúzia pedig 72. a rangsorban. Utóbbi két válogatott megőrizte a helyét.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés)
1. (2.) Spanyolország 1995.88 pont
2. (1.) Argentína 1970.37
3. (3.) Franciaország 1948.97
4. (4.) Anglia 1922.83
5. (6.) Brazília 1804.92
6. (7.) Marokkó 1803.99
7. (5.) Portugália 1787.85
8. (9.) Belgium 1778.36
9. (8.) Hollandia 1775.54
10. (14.) Mexikó 1754.30
…33. (32.) Ukrajna 1549.29
…39. (39.) MAGYARORSZÁG 1506.39
…70. (70.) Észak-Írország 1365.30
…72. (72.) Grúzia 1355.26
 

 

foci vb 2026 Argentína Spanyolország FIFA-világranglista
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