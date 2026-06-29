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A félidő vége előtt Paraguay megszerezte a vezetést a németek ellen
T. Z.
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2026.06.29. 23:15
Fotó: Getty Images
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Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Paraguay
Németország
A mérkőzés 42. percében Julio Enciso fejesével a paraguayi válogatott megszerezte a vezetést az esélyesebb Németország ellen Bostonban.
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Paraguay
Németország
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