Nemzeti Sportrádió

A félidő vége előtt Paraguay megszerezte a vezetést a németek ellen

T. Z.T. Z.
2026.06.29. 23:15
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Fotó: Getty Images
Címkék
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A mérkőzés 42. percében Julio Enciso fejesével a paraguayi válogatott megszerezte a vezetést az esélyesebb Németország ellen Bostonban.

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