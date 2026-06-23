Nemzeti Sportrádió

A csereként beálló győri Benbuali góljával egyenlített Algéria – VIDEÓ

CS. M.CS. M.
2026.06.23. 06:51
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Foci vb 2026
1 órája

Videó: a győri Benbuali fejesével egyenlített Algéria a világbajnokságon

Az NB I-es bajnok támadó a szünetben állt be, hátránynál. Az algérok azóta fordítottak is.

 

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