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A csereként beálló győri Benbuali góljával egyenlített Algéria – VIDEÓ
CS. M.
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2026.06.23. 06:51
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Videó: a győri Benbuali fejesével egyenlített Algéria a világbajnokságon
Az NB I-es bajnok támadó a szünetben állt be, hátránynál. Az algérok azóta fordítottak is.
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