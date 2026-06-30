A 18. vb-jéről tudósít a rekorder argentin újságíró

Az 1934-ben született Macaya Márquez az argentin Radio El Mundo különtudósítójaként mindössze 23 évesen járt az első vébéjén még az 1958-as svédországi tornán. Az első vb-meccs, amiről tudósított, az Ausztria–Brazília-mérkőzés volt, és mint a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség honlapjának elárulta: a mai napig képes visszaidézni a fiatal újságírót, aki 1958-ban volt.

„Igen, nagyon őrzöm annak a fiatal újságírónak az emlékét. Továbbra is minden érdekel, és ez az alap, ami nem változott. Ma már inkább a tudásvágy hajt, nem pedig a kíváncsiság” – árult el Macaya.

Bár Macaya Márquez rengeteg kiváló futballistát látott játszani a 18 világbajnokság alatt, mégsem szívesen állít fel rangsort közöttük, hogy ki is volt a legjobb.

„Rengeteg rendkívüli játékos láttam az évek során a világbajnokságokon, akik bizonyították a rátermettségüket; lehetetlen egyetlen szempont alapján eldönteni, hogy ki lehet a legjobb közülük” – mondta.