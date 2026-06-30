Nemzeti Sportrádió

A 18. vb-jéről tudósít a rekorder argentin újságíró

H. Á.H. Á.
2026.06.30. 21:17
null
Összejött a közös kép Scalonival Macayának (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Enrique Macaya Márquez
A 91 éves argentin rádiós újságíró, Enrique Macaya Márquez sorozatban a 18. világbajnokságáról tudósít, és ezzel természetesen ő tartja a vonatkozó rekordot. Először 1958-ban, a Svédországban rendezett tornáról számolt be a Radio El Mundo különtudítójaként, ma pedig a DSPORTS Rádió kommentátora.

Hazájában valódi legendának számít a többnyire csak Macaya néven ismert rádiós, aki 23 éves volt, amikor Svédországból, az Ausztria–Brazília mérkőzésről, és egy mindössze 17 éves csodagyerek, Pelé tündökléséről számolhatott be hallgatóinak. Ma, 91 évesen is ott van a világbajnokságon – a Jordánia ellen Argentína által 3–1-re megnyert meccset megelőző sajtótájékoztatón ő tette fel az első kérdést Lionel Scaloninak, az argentinok szövetségi kapitányának.

Az újságírók doyenjének számító Macayával a dallasi stadionban a sajtótájékoztató után mindenki akart egy közös fotót, maga Scaloni is. Macayát már négy éve, a katari torna idején is megünnepelte a FIFA, Gianni Infantino, elnök is kiemelte a megnyitó beszédében. Lapunknak is hosszú interjút adott az ázsiai világbajnokságon is már a legidősebbnek számító kolléga. 

 

Foci vb 2022
2022.12.18. 07:40

Vb 2022: a vb-tudósítók világbajnoka 1958 óta minden tornán ott volt – exkluzív

Enrique Macaya Márquez a Nemzeti Sportnak beszélt Lionel Messiről, Diego Maradonáról, Peléről és magyar emlékeiről.

Az 1934-ben született Macaya Márquez az argentin Radio El Mundo különtudósítójaként mindössze 23 évesen járt az első vébéjén még az 1958-as svédországi tornán. Az első vb-meccs, amiről tudósított, az Ausztria–Brazília-mérkőzés volt, és mint a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség honlapjának elárulta: a mai napig képes visszaidézni a fiatal újságírót, aki 1958-ban volt.

„Igen, nagyon őrzöm annak a fiatal újságírónak az emlékét. Továbbra is minden érdekel, és ez az alap, ami nem változott. Ma már inkább a tudásvágy hajt, nem pedig a kíváncsiság” – árult el Macaya.

Bár Macaya Márquez rengeteg kiváló futballistát látott játszani a 18 világbajnokság alatt, mégsem szívesen állít fel rangsort közöttük, hogy ki is volt a legjobb.

„Rengeteg rendkívüli játékos láttam az évek során a világbajnokságokon, akik bizonyították a rátermettségüket; lehetetlen egyetlen szempont alapján eldönteni, hogy ki lehet a legjobb közülük” – mondta.

 

foci vb 2026 vb 2026 Enrique Macaya Márquez
Legfrissebb hírek

Sérülés miatt kétséges Paquetá játéka a nyolcaddöntőben

Foci vb 2026
18 perce

A BBC kommentátora annyira unta az Elefántcsontpart – Norvégia meccset, hogy a macskája eltűnéséről kezdett értekezni

Foci vb 2026
24 perce

Haaland Oyarzabalt másolta, aztán belőtte ötödik vb-gólját – statisztikák

Foci vb 2026
26 perce

Íme, a francia-svéd meccs kezdői!

Foci vb 2026
35 perce

A franciáknál Mbappé, a svédeknél Gyökeres az előretolt ék

Foci vb 2026
46 perce

Így reagáltak Nusa góljára Oslóban

Foci vb 2026
54 perce

„Ez örökre megváltoztatja Norvégiát” – Haaland a nyolcaddöntőbe jutásról

Foci vb 2026
58 perce

Haaland ötödik vb-góljával Norvégia kiejtette Elefántcsontpartot, jöhetnek a brazilok

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik