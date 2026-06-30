A 18. vb-jéről tudósít a rekorder argentin újságíró
Hazájában valódi legendának számít a többnyire csak Macaya néven ismert rádiós, aki 23 éves volt, amikor Svédországból, az Ausztria–Brazília mérkőzésről, és egy mindössze 17 éves csodagyerek, Pelé tündökléséről számolhatott be hallgatóinak. Ma, 91 évesen is ott van a világbajnokságon – a Jordánia ellen Argentína által 3–1-re megnyert meccset megelőző sajtótájékoztatón ő tette fel az első kérdést Lionel Scaloninak, az argentinok szövetségi kapitányának.
Az újságírók doyenjének számító Macayával a dallasi stadionban a sajtótájékoztató után mindenki akart egy közös fotót, maga Scaloni is. Macayát már négy éve, a katari torna idején is megünnepelte a FIFA, Gianni Infantino, elnök is kiemelte a megnyitó beszédében. Lapunknak is hosszú interjút adott az ázsiai világbajnokságon is már a legidősebbnek számító kolléga.
Az 1934-ben született Macaya Márquez az argentin Radio El Mundo különtudósítójaként mindössze 23 évesen járt az első vébéjén még az 1958-as svédországi tornán. Az első vb-meccs, amiről tudósított, az Ausztria–Brazília-mérkőzés volt, és mint a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség honlapjának elárulta: a mai napig képes visszaidézni a fiatal újságírót, aki 1958-ban volt.
„Igen, nagyon őrzöm annak a fiatal újságírónak az emlékét. Továbbra is minden érdekel, és ez az alap, ami nem változott. Ma már inkább a tudásvágy hajt, nem pedig a kíváncsiság” – árult el Macaya.
Bár Macaya Márquez rengeteg kiváló futballistát látott játszani a 18 világbajnokság alatt, mégsem szívesen állít fel rangsort közöttük, hogy ki is volt a legjobb.
„Rengeteg rendkívüli játékos láttam az évek során a világbajnokságokon, akik bizonyították a rátermettségüket; lehetetlen egyetlen szempont alapján eldönteni, hogy ki lehet a legjobb közülük” – mondta.