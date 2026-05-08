Kézi: a csapategység a kulcs a PLER címvédő U20-as együttesénél

Szerdán lejátszotta az évadbeli utolsó alapszakaszmeccsét a PLER-Budapest az U20-as élvonalbeli fiú kézilabda-bajnokság Kelet-csoportjában. A fővárosi együttes már korábban bebiztosította az első helyét, a kérdés csak az volt, sikerül-e megőrizni a veretlenséget; ez nem sikerült, a négyes döntőért hajtó Ferencváros 36–35-re verte a PLER-t hazai pályán. A pestszentlőrinciek azonban így is elégedettek lehetnek, készülhetnek a Final Fourra (június 6-7., Dabas), ráadásul címvédőként, egy évvel ezelőtt ugyanis ők nyerték a végjátékot, akkor is Császár Ferenc vezetőedző irányításával.

„A fejlődés az elsődleges, de az sem baj, ha társul hozzá eredmény, akkor könnyebb a motivációt fenntartani – mondja Császár az Utánpótlássportnak.. – Nagyon nehéz nekünk ez az évad, ugyanis ennek a húsz-huszonkét játékosnak kettős terhelés van, az NB I/B-ben is szinte ugyanezzel a kerettel szerepelünk, felnőttek között is helyt kell állnunk. Annak a híve vagyok, hogy mindenki vegye ki a részét a munkából, igyekeztem arányosan elosztani a játékperceket, hogy mindenki megfelelően fejlődjön.”

Ünnepelnek a PLER U20-as játékosai, középen Császár Ferenc vezetőedzővel Forrás: PLER-Budapest

„Titok nincsen,

a legnagyobb erősségünk a csapategység.

Négy-öt ember kivételével a tavalyi bajnokcsapattal szerepelünk, ráadásul a keret nagyobbik része gyerekkora óta együtt játszik. Örülünk, hogy a négyes döntőben újra ott leszünk, de még nem gondolkodunk rajta, most az NB I/B-n áll a fókusz, Szoros a tabella, a bennmaradásért küzdök, most a prioritás, hogy azt biztosítsuk be a következő hetekben. A négyes döntőben mindig a napi forma dönt, de persze igyekszünk majd a lehető legjobban felkészülni rá.”

(Kiemelt képünk forrása: PLER-Budapest)