„Ez volt a klub történetének egyik legmeghatározóbb tizenegyesgólja” – Buendía az Aston Villa döntőbe jutása után

Az Aston Villa a tizedik angol csapat, amely bejutott az UEFA-kupa vagy az Európa-liga döntőjébe, ellenfele a Freiburg lesz, amely a 11. német csapat ugyanebben a vonatkozásban. A birminghami együttes sorozatban tizedik győzelmét aratta hazai pályán a nemzetközi kupaporondon, legutóbbi húsz hazai meccséből 18-at behúzott Unai Emery együttese. Az 54 éves baszk edző sorozatban hat El-elődöntős párharcot nyert meg.

„Rendkívül büszke vagyok arra, ahogyan játszottunk. Különleges élmény Isztambulban döntőt játszani, és büszkék lehetünk arra, ahogyan eljutottunk idáig. Most pedig élvezzük a pillanatot, élvezzük az utat, élvezzük a döntőt, élvezzük a mérkőzésre való felkészülést. Megadjuk a tiszteletet az El-nek, a döntőnek és a Freiburgnak – idézi az UEFA honlapja Emeryt. – Különleges nap volt, a szurkolók megértették ezt, és fantasztikus hangulatot teremtettek. Velünk együtt játszottak, átadták nekünk az energiájukat és a reményeiket, Fontos volt, hogy megmutathassuk, mennyire fontos ez nekünk.”

A hazaiak első gólját szerző Ollie Watkins így értékelt: „Csodálatos, egyszerűen csodálatos. Az első mérkőzésen nagyon passzívak voltunk. Nekik is vannak jó játékosaik, és őszintén szólva megérdemelték a győzelmet. De itt, a Villa Parkban mindig is nehéz dolguk volt. Egy hete vártuk már ezt a pillanatot. Ma este mindenki csak erre a mérkőzésre koncentrált.” A 30 éves támadó aztán Emiliano Buendía gólpasszát méltatta: „Egyszerűen tálcán kínálta nekem a labdát, nekem csak be kellett pöccintenem. Fantasztikus teljesítmény volt tőle, hogy ma gólt is szerzett és gólpasszt is adott. Mindenki nagyon keményen dolgozott, nehéz lenne kiválasztani a mérkőzés legjobb játékosát.”

„A Forest az első mérkőzésen megmutatta, hogy nem szabad leírni. Az egész idényben bebizonyítottuk, milyen jól tudunk játszani, és ma is megmutattuk. A végeredmény fantasztikus” – mondta Buendía, majd szót ejtett a büntetőjéről. – Ez volt a klub történetének egyik legmeghatározóbb tizenegyesgólja, de nem éreztem nyomást. Nyugodt voltam, és teljesen biztos voltam abban, mit akarok tenni.”

Az Aston Villa legutóbb 44 éve járt európai kupasorozat döntőjében. Ennél többet csak a West Ham Unitednek (47 év) és a Manchester Citynek (51 év) kellett várni az angol klubok közül két döntő között. „Csodálatos lenne trófeát nyerni ennek a nagy múltú klubnak. Tudjuk, hogy a szurkolók nagyon szeretnék ezt, és mi is küzdeni fogunk érte, jól fel kell készülnünk rá” – tekintett előre Buendía.

44 - Aston Villa have reached their first major European final since the 1982 European Cup final, 44 years ago. The only English clubs to have a longer gap between such finals are Manchester City (51 – 1970 to 2021) and West Ham United (47 – 1976 to 2023). Awaited. pic.twitter.com/G9TPf89SWG — OptaJoe (@OptaJoe) May 7, 2026

John McGinn, az Aston Villa csapatkapitánya így nyilatkozott: „Általában elég nyugodt vagyok a mérkőzések előtt, de most hatalmas volt a nyomás. Úgy gondolom, ez a csapat megérdemelte, hogy egy lépéssel tovább jusson, és immár döntős – volt néhány csalódásunk az elődöntőkben –, ami fantasztikus érzés. Ideges voltam, ám a ma esti teljesítmény az egyik legjobb volt, amit hosszú ideje láttam egy Villa-csapattól. Elszántan kezdtünk. Nyilvánvalóan szerencsénk volt a Forest sérüléseivel, ez kissé meggyengítette az ellenfelet, de ki kellett használnunk a helyzetet, és ezt meg is tettük. Szerencsénk, hogy az edzőnk sokkal több elődöntőt élt már át, mint mi.”

John McGinn elmondta, mivel tüzelte csapattársait. „Azt mondtam a srácoknak, lehet, hogy lesz még egy esélyük, de európai kupában elődöntőt játszani nem gyakori élmény, és ha már 31 éves vagy, ez lehet az utolsó esélyed, hogy bejuss a döntőbe. A végén hatalmas ünneplés volt, de még egy mérkőzés vár ránk. Karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy beírjuk magunkat a történelemkönyvekbe.”

Vítor Pereira, a Nottingham Forest vezetőedzője a TNT Sportsnak értékelt a mérkőzést követően. „Ahhoz, hogy egy ilyen csapat ellen játszva döntőbe jussunk, mindenkinek csúcsformában kellett lennie, de ha megnézték a mérkőzés előtt, láthatták, hogy három játékosunk sérülés miatt nem volt bevethető. Nehéz ide megoldások nélkül érkezni, és három nappal a Chelsea elleni mérkőzés után ez egyszerűen lehetetlen feladat volt.”

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

ASTON VILLA (angol)–NOTTINGHAM FOREST (angol) 4–0 (1–0)

Birmingham, Villa Park. Vezette: Nyberg (svéd)

ASTON VILLA: E. Martínez – Lindelöf (Bogarde, 74.), Konsa, P. Torres (D. Luiz, 90.) – Cash, McGinn (Bailey, 90.), Buendía (Sancho, 86.), Tielemans, Digne – Watkins, M. Rogers (Mings, 90.). Menedzser: Unai Emery

NOTTINGHAM: S. Ortega – J. Cunha (Murillo, 88.), N. Milenkovics, Morato (Bakwa, 71.), N. Williams – Hutchinson (J. Sinclair, 88.), N. Domínguez, E. Anderson, McAtee (Yates, a szünetben) – Igor Jesus – Wood (Lucca, 71.). Menedzser: Vitor Pereira

Gólszerző: Watkins (36.), Buendía (58. – 11-esből), McGinn (77., 80.)

Továbbjutott: az Aston Villa 4–1-es összesítéssel