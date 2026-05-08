Sprinterre kerülhet először a rózsaszín trikó a Girón

Idén Bulgáriában kezdődik a Giro d’Italia, az év első háromhetes körversenye. A 184 tagú mezőny a Napospart szépségeivel ismerkedhet meg közelebbről az első etapon, a nyitó szakasz Neszebárban kezdődik és 147 kilométer megtételét követően Burgaszban zárul. Két negyedik kategóriás emelkedőt is meg kell mászni, de ennél lesznek majd jóval nehezebb kaptatók is a Rómáig tartó 3468 kilométeres út során. Az összetett elsőt illető rózsaszín trikót először vélhetően sprinter veheti fel a mezőnyhajrát követően. Jó eséllyel pályázik erre Jonathan Milan, a Lidl-Trek olasz kerékpárosa, aki 2023-ban és 2024-ben is megnyerte a ciklámenszínű ponttrikót. Dylan Groenewegen, az Unibet Rose Rockets hollandja másodszor indul a Girón, még nem nyert szakaszt, a jó formában lévő sprinter kifejezetten motivált.

Ami az összetettet illeti, a legnagyobb favorit a dán Jonas Vingegaard, aki először szerepel az Olasz körön. A Visma bringása tavaly második lett a Tour de France-on, utána viszont megnyerte a Vueltát.

„Már régóta készülök a versenyre” – idézi a Visma honlapja a kerékpárost. – „Most indulok először, de tisztában vagyok vele, hogy az esélyesek közé tartozom. Erős a mezőny, nagy küzdelemre számítok. A verseny valószínűleg a harmadik héten dől el, de ez nem jelenti azt, hogy a korai szakaszok ne lennének fontosak, amúgy is olyan típus vagyok, aki inkább napról napra halad. Szerintem ez a helyes megközelítés egy háromhetesen. Mindent megteszek, hogy segítsek a csapatnak a rózsaszín trikó megszerzésében.”

A dán bringás a tavalyi Vuelta előtt 2022-ben és 2023-ban is megnyerte a Tour de France-ot, és ha az előttünk álló három hét végén ő viseli majd a rózsaszín trikót a római célban, akkor ő lehet a sportág történetének nyolcadik olyan kerékpárosa, aki mindhárom nagy háromhetes körversenyt megnyeri legalább egy alkalommal. Legutóbb erre Chris Froome volt képes, aki a 2018-as Giro megnyerésével teljesítette a kerékpáros „Grand Slamet”.

Tavaly az utolsó előtti szakasz hozott óriási fordulatot, a Finestrén a vismás Simon Yates leszakította az egymással foglalkozó Richard Carapazt és Isaac del Torót, és átvette a vezetést összetettben. Ez a hármas idén kihagyja a Girót, ám a másik Yates fivér, Adam ott lesz, az UAE csapatának kapitányaként.

„A felkészülésemmel elégedett vagyok, jó próbatételt jelentett a Gran Camino, amelyet sikerült megnyernem. Hasznos edzésmunkát végeztünk a csapattal Sierra Nevadában, szóval készen állunk. Joao Almeida távolléte miatt változtatnunk kellett a stratégiánkon, de ambícióban így sincs hiány. Ha minden a terv szerint alakul, jó az esélyünk összetettben, és izgalmassá tehetjük a viadalt” – fogalmazott Adam Yates.

Némi meglepetésre a szerdai, burgaszi csapatbemutatón a Lotto versenyzői közül mindössze öten jelentek meg. A csapat rövidesen közleményt adott ki, amelyből kiderült, hogy egy betegség többeket is érint.

„A Famenne Ardenne Classic után többen kórházba kerültek, az úton heverő tehéntrágya és az eső „kombinációja« bakteriális fertőzést okozott a versenyzőknél. Arnaud De Lie és Milan Menten is velünk van, de igazából mégsem… Arnaud még szerdán is lázas volt, reméljük, péntekre jobban lesznek” – számolt be a fejleményekről Maxime Bouet sport­igazgató, aki több csapattal egyeztetett, amelyeknél hasonló tünetekkel küszködnek a kerékpárosok. A Sporza szerint a Flanders-Baloise, a VolkerWessels, és a Van Rysel-Roubaix versenyzői is megbetegedtek, míg a Girón induló Alpecin és Unibet érintett még a hírek szerint.

A CSAPATBEMUTATÓ

A bulgáriai első három szakaszt követően jövő hétfőn pihenőnapot tartanak, keddtől már Olaszországban folytatódnak a küzdelmek. A legnehezebbnek a 14. és a 19. etap ígérkezik, ezek döntően befolyásolhatják az összetett alakulását.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

GIRO D’ITALIA, 1. SZAKASZ

14.00: Neszebar–Burgasz, 147 km (Tv: Eurosport)

A befutó várható ideje: 17.00