Nemzeti Sportrádió

Íjász Európa-bajnokság: kikapott a favorittól a magyar csigás vegyes páros

2026.05.21. 15:46
null
Fotó: Magyar Íjászszövetség
Címkék
Dugmanicsné Dombai Beáta Szűcs Tibor Magyar Íjászszövetség íjászat
A Dugmanicsné Dombai Beáta, Szűcs Tibor kettős a papírformának megfelelően a nyolcaddöntőben kikapott a holland a világbajnok és Európa-bajnok Sanne de Laat, Mike Schloesser kettőstől, így a 13. helyen végzett a csigás íjászok vegyes párosainak versenyében csütörtökön, az antalyai Európa-bajnokságon.

A már a 2028-as, Los Angeles-i olimpia programjába is bekerült szám kieséses szakaszának szerdai első körében a magyar egység két körrel jobbnak bizonyult a litván Inga Timinskiene, Jonas Grigaravicius párosnál, és készülhetett a csütörtöki folytatásra, amelyben az egyik legnehezebb rivális várt rá. A holland kettős ugyanis világbajnok és Európa-bajnok, és klasszisukat ezúttal is bizonyították, De Laat és Schloesser is szinte hibátlanul lőtt, így hiába szerepelt jól a magyar egység, végül magabiztos, 156–150-es holland siker született.

 

Dugmanicsné Dombai Beáta Szűcs Tibor Magyar Íjászszövetség íjászat
Legfrissebb hírek

Íjász Európa-bajnokság: Sipőcz szétlövéssel búcsúzott, továbbjutott a csigás vegyes páros

Egyéb egyéni
Tegnap, 14:27

Íjász Európa-bajnokság: búcsúzott a magyar vegyes páros az olimpiai kategóriában

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:49

Íjász Európa-bajnokság: Balogh Mátyás 12. a rangsorolóban

Egyéb egyéni
2026.05.19. 13:26

Teremíjász ob: Balogh Mátyás és Örkényi Lili sikere a reflexíjászosoknál

Egyéb egyéni
2026.03.14. 21:23

Gyász: elhunyt Nagy Béla, az olimpiai ötödik magyar íjász

Egyéb egyéni
2025.11.05. 10:41

Örkényi Lili megvédte bajnoki címét a teremíjász ob-n

Egyéb egyéni
2025.03.16. 17:52

Pályaíjász ob: Balogh Mátyás és Örkényi Lili is címet védett az olimpiai kategóriában

Egyéb egyéni
2024.09.07. 17:28

Videó: Dr. Dre íjászként indulna a 2028-as olimpián

Párizs 2024
2024.08.15. 14:33
Ezek is érdekelhetik