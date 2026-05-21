Íjász Európa-bajnokság: kikapott a favorittól a magyar csigás vegyes páros

A Dugmanicsné Dombai Beáta, Szűcs Tibor kettős a papírformának megfelelően a nyolcaddöntőben kikapott a holland a világbajnok és Európa-bajnok Sanne de Laat, Mike Schloesser kettőstől, így a 13. helyen végzett a csigás íjászok vegyes párosainak versenyében csütörtökön, az antalyai Európa-bajnokságon.
A már a 2028-as, Los Angeles-i olimpia programjába is bekerült szám kieséses szakaszának szerdai első körében a magyar egység két körrel jobbnak bizonyult a litván Inga Timinskiene, Jonas Grigaravicius párosnál, és készülhetett a csütörtöki folytatásra, amelyben az egyik legnehezebb rivális várt rá. A holland kettős ugyanis világbajnok és Európa-bajnok, és klasszisukat ezúttal is bizonyították, De Laat és Schloesser is szinte hibátlanul lőtt, így hiába szerepelt jól a magyar egység, végül magabiztos, 156–150-es holland siker született.
