Íjász Európa-bajnokság: kikapott a favorittól a magyar csigás vegyes páros

A már a 2028-as, Los Angeles-i olimpia programjába is bekerült szám kieséses szakaszának szerdai első körében a magyar egység két körrel jobbnak bizonyult a litván Inga Timinskiene, Jonas Grigaravicius párosnál, és készülhetett a csütörtöki folytatásra, amelyben az egyik legnehezebb rivális várt rá. A holland kettős ugyanis világbajnok és Európa-bajnok, és klasszisukat ezúttal is bizonyították, De Laat és Schloesser is szinte hibátlanul lőtt, így hiába szerepelt jól a magyar egység, végül magabiztos, 156–150-es holland siker született.