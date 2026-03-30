„Lassú és kiszámítható csapat a bosnyák” – San Marino szövetségi kapitánya tanácsokkal látta el olasz honfitársait

Maga San Marino 2025-ben vb-selejtezőn látogatott a balkáni országba, s Edin Dzeko 66. percben szerzett góljával „csak” 1–0-ra kapott ki Sergej Barbarez együttesétől – ez adta a mostani megszólalás apropóját.

„Rekkenő, 32 fokos melegben játszottunk a Bilino Poljében június hetedikén – emlékezett vissza Roberto Cevoli. – Maga a stadion nagyon leharcolt állapotban van, de a lelátók közel vannak a pályához, így érezhető a szurkolók keltette nyomás.”

Az 57 éves, San Marino válogatottját történelmi magasságokba juttató szakember (Cevoli vezérletével a miniállam csapata elérte első tétmeccsen aratott győzelmét Liechtenstein ellen, majd feljutott a Nemzetek Ligája C-ligájába – a szerk.) ezzel együtt amondó, hogy a balkáni csapat nem tudja megállítani a „squadra azzurrát”.

„Huszonöt perccel a vége előtt még 0–0 volt az állás, Dzeko pedig utcai cipőben ült a kispadon. Eredetileg nem kellett volna beállnia, de az edző meggondolta magát, s végül ő szerezte a győztes góljukat. Az utolsó percben lekontráztuk őket, s kis híján egyenlítettünk. A közönség ugyan a mi hibánkat ünnepelte, de látszott, hogy alaposan be voltak tojva. Előre elkönyvelték, hogy könnyen átgázolnak San Marinón, ehelyett kis híján visszanyalt a fagyi” – mesélte Cevoli, majd kitért a bosnyákok harcmodorára.

„A bosnyákok kifejezetten lassan játszanak, s ezt az olaszok kihasználhatják. Mi magas letámadással leptük meg őket Zenicában, s mindig két ember rontott lá a labdás játékosukra. Összességében Bosznia egy lassú, kiszámítható csapat, de nem árt vigyázni, a zenicai környezet is belekavarhat a történetbe” – mondta San Marino mestere.

A történethez az is hozzátartozik, hogy a bosnyákok tanultak az első meccs hibáiból, s idegenben 6–0-ra ütötték ki a miniállam válogatottját.

„Dzeko egy igazi örökzöld játékos, negyvenévesen is képes meccseket eldönteni, de azon a meccsen Alajbegovic volt az, aki lenyűgözött, ellenünk szerezte az első válogatott gólját. Gyors, jól cselez, mindkét lábával jól lő – jobb, ha szemmel tartják őt az olaszok” – summázta a történteket Cevoli.

VB-PÓTSELEJTEZŐ

EURÓPAI ZÓNA

A-ÁG

DÖNTŐ (március 31.)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország