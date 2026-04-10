Az U21-es válogatott edzője irányítja majd az olasz csapatot az Azzurri júniusi mérkőzésein

VARGA BALÁZS
2026.04.10. 17:00
Silvio Baldini az olasz válogatott megbízott szövetségi kapitánya (Fotó: Getty Images)
olasz válogatott Silvio Baldini FIGC
Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) pénteken bejelentette, hogy az Azzurri két júniusi felkészülési mérkőzésén a csapatot Silvio Baldini, az olasz U21-es válogatott szövetségi edzője irányítja majd.

Az olasz válogatott június 3-án Luxemburgban, négy nappal később pedig Görögországban játszik felkészülési mérkőzést. A két találkozón megbízott szövetségi kapitányként Silvio Baldini irányít majd, aki tavaly óta az olasz U21-es csapat szövetségi edzője (a mérlege hét győzelem, egy vereség). A 67 éves szakember sok olasz klubnál, többek között a Bresciánál, az Empolinál, a Parmánál, a Palermónál, a Leccénél és a Cataniánál dolgozott korábban (utóbbival elődöntőig jutott az Olasz Kupában), a Serie A-ban 2002 és 2008 között összesen 95 mérkőzésen ült a kispadon, amelyeken 20 győzelmet, 30 döntetlent és 45 vereséget számlált.

Mint ismert, az olasz nemzeti csapat tizenegyesekkel elbukta a vb-pótselejtezőt a bosnyákokkal szemben, így zsinórban a harmadik világbajnokságról marad le. Az óriási csalódást jelentő eredmény után távozott posztjáról Gabriele Gravina, a szövetség elnöke, Gianluigi Buffon, a válogatott koordinátora és Gennaro Gattuso szövetségi kapitány is.

Ősszel az olasz válogatott Franciaországgal, Belgiummal és Törökországgal szerepel majd egy csoportban a Nemzetek Ligájában, azt a szövetség még nem közölte, akkor ki lesz az Azzurri szövetségi kapitánya. Várhatóan azt követően születik döntés erről, miután június 22-én megválasztják a FIGC új elnökét.

