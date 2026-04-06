„A szerződtetésem kockázatos lenne” – Marco Rossi arról, hogy lehet-e olasz szövetségi kapitány

Mint ismert, Olaszország sorozatban a harmadik világbajnokságról lesz kénytelen lemaradni, Marco Rossit elsőként erről kérdezték a Sabato Sport című műsorban: „Nehéz úgy ítéletet hozni, hogy az ember ne vegye figyelembe az eddig elhangzott kommentárokat. Az általános érv azonban, hogy az olasz labdarúgás minden problémája ellenére továbbra is meghatározó, a Serie A a rangsorban szerintem a második vagy a harmadik helyen állhat. Éppen ezért nehéz megérteni, hogy azok a játékosok, akik élklubokban szerepelnek – akár Olaszországban, akár külföldön –, miért küszködnek ennyire a válogatottban. Voltak balszerencsés pótselejtezők is, ugyanakkor egy olyan válogatottnak, mint az olasz, nem lenne szabad idáig eljutnia: közvetlenül kellene kvalifikálnia magát” – szúrta ki a magyar válogatott szövetségi kapitányának eredeti szavait a Csakfoci.

Az olasz futball problémáit részletesebben is kibontva Rossi úgy fogalmazott, hogy a korábbi szövetségi kapitány, Luciano Spalletti menesztése „elhamarkodott döntés volt”, szavai szerint a vezetőségnek jobban fel kellett volna mérnie a helyzetet: „Úgy gondolom, a következő mérkőzéseken – amikor végül Gattuso irányított – Spalletti is hasonló eredményeket ért volna el, kivéve talán Norvégia ellen, amelyet aligha veszített volna el négy egyre hazai pályán. Gattuso jó edző, de még nem tart Spalletti szintjén.”

Később beszélt arról is, hogy Olaszországban szinte nincs semmiféle türelem az edzők felé, ezért is érdemelnek különösen nagy tiszteletet azok a szakemberek, akik hosszú távon is eredményesen tudnak dolgozni ebben a közegben.

Ezután megkérdezték, hogy szóba kerülhet-e esetleg a neve valaha is mint az olasz válogatott szövetségi kapitánya: „Az évek során több ajánlatot is kaptam, még a Premier League-ből is, de Olaszországból egyszer sem. Ezt megértem: inkább fiatal edzőkben gondolkodnak, én már nem tartozom közéjük, a tapasztaltabbaknál pedig elvárás a Serie A-s múlt, amivel nem rendelkezem. Ha egy vezető helyébe képzelem magam, Marco Rossi szerződtetése kockázatos döntés lenne, hacsak nem ismernek személyesen. Így jelenleg nem látok nagy esélyt arra, hogy Olaszországban dolgozzak a jövőben.”