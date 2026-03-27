Gennaro Gattuso szerint csak szünet után játszotta azt az olasz válogatott, amit megbeszéltek

Az olasz válogatott az előző két vb-ről lemaradt, Észak-Írország viszont nem tűnt nehéz ellenfélnek. Sandro Tonali és Moise Kean góljaival végül nyertek is a dél-európaiak, de Gennaro Gattuso szövetségi kapitány is elismerte, hogy az első félidőben még igencsak akadozott a gépezet.

„Szenvedtünk, nem volt könnyű. Megleptek minket, hogy sokat játszottak előrefelé. Lassúak voltunk, Locatelli is túlzottan visszahúzódott, de szünet után feljavultunk, és ott vagyunk a vb-pótselejtező döntőjében. Sok hibát követtünk el az első félidőben, említettem Locatelli túlzottan mélységi játékát, valamint Mancini majdhogynem szélsőhátvédként futballozott. Nem erre készültünk. Az első félidei mentalitásunk és taktikánk nem olyan volt, amit vártunk.”

A szakvezető beszélt a következő ellenfélről is, amely a Walest tizenegyesekkel legyőző Bosznia-Hercegovina lesz.

„A bosnyákoknak nagyon sok rutinos játékosuk van. Nagyon jó támadóik vannak, sokkal nehezebb mérkőzésre számítok, mint a csütörtök esti.”

Gattuso hozzátte, hogy jó döntés volt Bergamóba vinni a meccset.

„Mindent köszönünk Bergamónak. A félidőben alig hallottunk fújolást, tapsviharban vonultunk az öltözőbe. Ha egy nagyobb, 70 ezres stadionban játszottunk volna, biztos, hogy a közönség 30 százaléka kifütyült volna minket. ”

EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ

ELŐDÖNTŐ

A-ÁG

Olaszország–Észak-Írország 2–0 (Tonali 56., Kean 80.)

Wales–Bosznia-Hercegovina 1–1 (D. James 51., ill. Dzeko 86.) – 11-esekkel 2–4

DÖNTŐ

Kedd, 20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország, Zenica