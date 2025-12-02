A svájci kézisek büszkék az ellenünk nyújtott első félidejükre, szomorkodnak a második miatt

„A második félidőben sok kezdetleges hibát követtünk el, ezeket következetesen megbüntették – értékelt a mérkőzésen 12 gólt szerző Tabea Schmid a svájci televíziónak. – Összességében büszke vagyok a teljesítményünkre, természetesen inkább az első félidőben nyújtottra. De arra is, hogy egészen az utolsó pillanatokig harcoltunk. Kár, hogy a végén ilyen nagy lett a különbség, ez szerintem nem tükrözi híven a különbséget. Nem voltunk annyira rosszak. A pozitív dolgokat visszük magunkkal, szerencsére sok volt belőlük.”

Knut Ove Joa szövetségi kapitány is a két félidő közötti különbségből kiindulva elemzett:

„A legjobb csapatok ellen nem engedhető meg, hogy csak az egyik félidőben teljesítsünk jól. Az első játékrészben látottak azt sejtetik, hogy közeledünk a legjobbak szintjéhez, és a ránk váró kihívás az, hogy a másodikban is tartani tudjuk azt a szintet. Az ilyen mérkőzésekből tanulnunk kell, az erős ellenfelekkel szembeni meccseken számunkra ez a legfontosabb.”

A svájciak a Szenegál ellen szerzett két pontjukat viszik magukkal a középdöntőbe, ahol – a mieinkhez hasonlóan – Dániával, Romániával és Japánnal játszanak majd.