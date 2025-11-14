Nemzeti Sportrádió

A portugál kapitány szerint túl szigorú volt Cristiano Ronaldo piros lapja

Vágólapra másolva!
2025.11.14. 09:22
null
Roberto Martínez a meccs után (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 portugál válogatott Cristiano Ronaldo Roberto Martínez
Roberto Martínez, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint túl szigorú volt Cristiano Ronaldo piros lapja, amelyet csütörtökön, az Írországban 2–0-ra elveszített világbajnoki selejtezőn kapott.

„Úgy gondolom, ez kissé szigorú ítélet volt. Majdnem hatvan percig a tizenhatoson belül helyezkedett, ahol fogták, húzták, lökdösték, ő pedig nyilvánvalóan megpróbált eltávolodni a védőjétől” – mondta a meccs után a spanyol edző.

Mint ismert, Cristiano Ronaldo az 59. percben először sárga lapot kapott, mert könyökkel eltalálta az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videóbírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet.

Martínez hozzátette: elfogadják a döntést, de szerinte a mozdulat durvábbnak tűnt, mint amilyen valójában volt. Ő úgy látta, hogy a csatár az egész testével próbált szabadulni az őrzőjétől, a perdöntő kameraállásból viszont úgy tűnhetett, hogy könyökölt.

Ronaldónak ez volt a 226. válogatott mérkőzése és az első kiállítása.

A portugál kapitány megkérdőjelezte az íreket irányító Heimir Hallgrimsson kijelentését is, miszerint Ronaldo „irányította a játékvezetőt” a két csapat októberi, lisszaboni mérkőzésén, amelyet Portugália nyert meg 1–0-ra.

„Az egyetlen dolog, ami miatt keserű a szám íze, hogy az írek szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy a játékvezetőket befolyásoljuk, majd az egyik robusztus középhátvédjük drámaian a földre zuhant, amikor Cristiano megfordult” – mondta az edző.

A portugáloknak tíz pontjuk van, a magyaroknak nyolc, tehát ha a Ronaldót eltiltás miatt nélkülöző portugál csapat vasárnap, az utolsó fordulóban hazai pályán legyőzi Örményországot – amely számára már tét nélküli a találkozó –, akkor kijut a jövő évi világbajnokságra.

Portugália vezeti az F-csoportot 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot. Írország a harmadik hét ponttal.

A nemzetközi szövetség fegyelmi szabályzata szerint súlyos szabálytalanság esetén legalább két mérkőzésre szóló eltiltás kell kiszabni, vagyis Ronaldónak minden bizonnyal ez volt élete utolsó vb-selejtezője, és valószínűleg ki kell hagynia a világbajnokság első, vagy első és második csoportmeccsét.

Kapcsolódó tartalom

Cristiano Ronaldo piros lapot kapott, Írország legyőzte Portugáliát – semmi sem dőlt el a csoportunkban

A magyar válogatott akár még csoportelső is lehet.

Cristiano Ronaldót könyöklés miatt kiállították az írek ellen – videó

Az ötszörös aranylabdás a labdától távol ütötte meg Dara O'Shea-t.

 

 

vb 2026 portugál válogatott Cristiano Ronaldo Roberto Martínez
Legfrissebb hírek

A pótselejtező elérésére több, mint 80 százalék esélye van a magyar válogatottnak a számítások szerint

Magyar válogatott
23 perce

Vitális Milán: Azt kérte a kapitány, hogy stabilizáljam a középpályát

Magyar válogatott
1 órája

„Magyarország megfosztotta a lehetőségtől Örményországot” – elnézést kért a kapitány

Magyar válogatott
2 órája

Tóth Alex: Nehéz meccs volt, a végéig izgulni kellett

Magyar válogatott
4 órája

Szalai Attila: Miért ne szerezhetnénk meg a csoport első helyét?

Magyar válogatott
11 órája

Willi Orbán volt a válogatott legjobbja az örmények ellen – NS-osztályzatok

Magyar válogatott
11 órája

Vb-selejtezők: Anglia hetedik meccsét is megnyerte, Albánia már biztosan pótselejtezős

Foci vb 2026
12 órája

Cristiano Ronaldo piros lapot kapott, Írország legyőzte Portugáliát – semmi sem dőlt el a csoportunkban

Foci vb 2026
12 órája
Ezek is érdekelhetik