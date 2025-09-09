Dibusz helyett Tóth Balázs véd – így kezd a magyar válogatott Portugália ellen

A portugál válogatottat irányító Roberto Martínez két helyen változtatott csapatán az Örményország elleni 5–0-s idegenbeli győzelemhez képest: a védelem tengelyében Goncalo Inácio helyett az egyébként középpályás Rúben Neves szerepel, míg a támadósorban Joao Félix helyett Bernardo Silva kezd.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-csoport

20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport). Vezeti: Lambrechts (De Weirdt, Monteny) – belgák

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez