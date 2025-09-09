Nemzeti Sportrádió

Dibusz helyett Tóth Balázs véd – így kezd a magyar válogatott Portugália ellen

D. S. B.D. S. B.
2025.09.09. 19:20
Tóth Balázs véd Portugália ellen (Fotó: Dömötör Csaba)
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a sérült Dibusz Dénes helyett Tóth Balázst nevezte a nemzeti csapat Portugália elleni hazai világbajnoki selejtezőjére, míg az eltiltott Sallai Roland helyett Nagy Zsolt kezd.

A portugál válogatottat irányító Roberto Martínez két helyen változtatott csapatán az Örményország elleni 5–0-s idegenbeli győzelemhez képest: a védelem tengelyében Goncalo Inácio helyett az egyébként középpályás Rúben Neves szerepel, míg a támadósorban Joao Félix helyett Bernardo Silva kezd.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-csoport
20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport). Vezeti: Lambrechts (De Weirdt, Monteny) – belgák
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.
Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

 

 

