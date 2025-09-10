Bolívia legyőzte Brazíliát, és még reménykedhet a vb-kijutásban

A dél-amerikai kontinensnek járó hat világbajnoki pozíció sorsa már korábban eldőlt, Argentína, Brazília, Uruguay, Ecuador, Kolumbia és Paraguay szerezte meg, a kérdés az volt, hogy az interkontinentális pótselejtezőt érő hetedik helyet Venezuela vagy Bolívia szerzi-e meg a selejtezősorozat utolsó fordulójában. Miközben Venezuela Kolumbiát fogadta, Bolívia a magaslaton látta vendégül az ötszörös világbajnok Brazíliát.

Kezdjük hátulról: a brazilok szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti több meghatározó játékosát is pihentette Bolívia ellen, így például a Real Madrid különítménye, Éder Militao, Rodrygo és Vinícius Júnior el sem utazott Altóba, nem kapott viszont pihenőt a Barcelona kiválósága, Raphinha. A hazaiak kihasználták a brazilok szárnyaszegett játékát, és az első félidő hosszabbításának perceiben megszerezték a vezetést – Miguel Terceros tizenegyesből vette be Alisson Becker kapuját.

A második félidőben Brazília negyedóra után kezdett éledezni, Bolívia azonban jól tartotta magát, és a meccs összképét tekintve nagyobb különbséggel is megnyerhette volna a találkozót. Ezt nagyon jól mutatja, hogy az ötszörös világbajnok legjobbja a kapus Alisson volt. Maradt az 1–0, ami azt jelentette, hogy Bolívia biztossá tette helyét az interkontinentális pótselejtezőn, mivel Venezuela hazai pályán 6–3-as vereséget szenvedett Kolumbiától.

Az egészen szürreális találkozó legjobbja a kolumbiai Luis Suárez volt, aki egymaga négyszer is betalált.

A dél-amerikai selejtezősorozatot az utolsó fordulóban Ecuadorban egygólos vereséget szenvedő Argentína nyerte meg.

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐK

18. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Ecuador–Argentína 1–0 (E. Valencia 45+13. – 11-esből)

Kiállítva: Caicedo (50.), ill. Otamendi (31.)

Bolívia–Brazília 1–0 (Tercereos 45+4. – 11-esből)

Chile–Uruguay 0–0

Peru–Paraguay 0–1 (Galarza 78.)

Venezuela–Kolumbia 3–6 (Segovia 3., J. Martínez 12., Rondón 76., ill. Mina 10., L. Suárez 42., 50., 59., 67., J. Córdoba 78.)