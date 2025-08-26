Nemzeti Sportrádió

Keretet hirdettek az írek a mieink és az örmények elleni vb-selejtezőre

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.26. 11:47
Heimir Hallgrímson (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 vb-selejtező Írország ír válogatott Heimir Hallgrímson magyar válogatott
Kihirdette keretét a magyar válogatott elleni szeptember 6-i hazai és az Örményország elleni szeptember 9-i idegenbeli világbajnoki selejtező mérkőzésekre az ír labdarúgó-válogatottat vezető Heimir Hallgrímson, aki 23 játékost hívott meg a szeptemberi találkozókra.

Az írek szövetségi kapitánya 23 labdarúgót hívott meg a mieink és az örmények elleni találkozóra. A keretbe visszatért az Ipswich Town 28 éves szélsője, Chiedozie Ogbene, a korábban a magyar válogatottal is szóba hozott Sammie Szmodics (Ipswich Town), az angol másodosztályban szereplő Middlesbrough támadója, Finn Azaz, illetve Callum Styles csapattársa, a West Bromwich balszélsője, Mikey Johnston is.

Heimir Hallgrímson a 23 fős keretbe három kapust, nyolc védőt, négy középpályást és nyolc támadót hívott meg. Az írek kapitánya sérülés miatt nem számíthat a Preston North End 72-szeres válogatott balszélsőjére, Robbie Bradyre és a Southampton középpályására, Will Smallbone-ra sem. Nem sérült, de Heimir Hallgrímson nem számít az írek 36 éves ikonjára, a 73-szoros válogatott Séamus Colemanre.

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolves – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)
Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)
Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Adam Idah (Celtic – Skócia), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Middlesbrough – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia)
szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

 

vb 2026 vb-selejtező Írország ír válogatott Heimir Hallgrímson magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Marco Rossi keretet hirdetett az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőre

Magyar válogatott
32 perce

Négy újoncot is behívott a válogatott keretbe Marco Rossi

Magyar válogatott
54 perce

A vb-selejtezőre készülő keretbe kerülhet Ötvös Bence

Magyar válogatott
3 órája

Marco Rossi keretet hirdet; Kopasz Bálint: „Nem tudtam, kitart-e az erőm…”

E-újság
14 órája

Vb-selejtező: közel a kerethirdetés – Ötvös, Csinger és Molnár a magyar válogatott radarján?

Magyar válogatott
23 órája

Megvertük a ruszkikat! – vb-selejtezők, sorozat, 6. rész

Képes Sport
23 órája

Kiderült, mikor és hol sorsolják ki a 2026-os világbajnokság csoportjait

Foci vb 2026
2025.08.22. 20:41

Aligha lesz szenzáció kedden Marco Rossi kerethirdetésén

Magyar válogatott
2025.08.22. 12:01
Ezek is érdekelhetik