Keretet hirdettek az írek a mieink és az örmények elleni vb-selejtezőre

Az írek szövetségi kapitánya 23 labdarúgót hívott meg a mieink és az örmények elleni találkozóra. A keretbe visszatért az Ipswich Town 28 éves szélsője, Chiedozie Ogbene, a korábban a magyar válogatottal is szóba hozott Sammie Szmodics (Ipswich Town), az angol másodosztályban szereplő Middlesbrough támadója, Finn Azaz, illetve Callum Styles csapattársa, a West Bromwich balszélsője, Mikey Johnston is.

Heimir Hallgrímson a 23 fős keretbe három kapust, nyolc védőt, négy középpályást és nyolc támadót hívott meg. Az írek kapitánya sérülés miatt nem számíthat a Preston North End 72-szeres válogatott balszélsőjére, Robbie Bradyre és a Southampton középpályására, Will Smallbone-ra sem. Nem sérült, de Heimir Hallgrímson nem számít az írek 36 éves ikonjára, a 73-szoros válogatott Séamus Colemanre.

SQUAD ANNOUNCED 🇮🇪



23-man squad for opening FIFA World Cup 26 qualifying matches confirmed 💚



Chiedozie Ogbene returns as Szmodics, Johnston & Azaz bolster attacking options alongside in-form Parrott & Ferguson 👌



Exciting squad 🤩



06/09 - 🇮🇪🆚🇭🇺

09/09 - 🇦🇲🆚🇮🇪



🎟️ -… pic.twitter.com/qCIoP39WPe — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) August 26, 2025

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolves – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)

Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)

Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Adam Idah (Celtic – Skócia), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Middlesbrough – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia)

szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország