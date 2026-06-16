Hamilton olyat tett, amire előtte csak Fangio volt képes
A HÉT ÁTTÖRÉSE. Lewis Hamiltonnak ez volt a 31. futama a Ferrarinál, és ezen született meg az első győzelme a legendás olasz csapatnál. Miközben mondjuk Kimi Räikkönen vagy Fernando Alonso mindjárt az első ferraris futamát megnyerte, Hamiltonnak több mint egy teljes idényt várnia kellett az első sikerére (fő futamról beszélünk, a tavalyi kínai sprintet ezúttal nem vesszük figyelembe). Ám még így sincs az első három között, akik a legtöbbet vártak első ferraris győzelmükre, Jean Alesi a 68. futamán győzött, Eddie Irvine az 50., Carlos Sainz Jr. a 32.-en érte el az áttörést.
Hamilton a Ferrari harmadik pilótájaként nyert először a Spanyol Nagydíjon, Niki Lauda 1974-ben Jaramában, míg Michael Schumacher napra pontosan harminc évvel ezelőtt szintén Barcelonában győzött először Ferrarival.
A HÉT KORREKORDERE. Bár az utóbbi hetekben a legjobb formáját idézi a teljesítménye, nem csodálnánk, ha Lewis Hamilton picit öregnek érezné magát mostanában. Monacóban Kimi Antonellivel és Isack Hadjarral állt a dobogón (Gasly akkor még nem kapta vissza a harmadik helyét), a két fiatal életkorát összeadva is kisebb szám jött ki az ő koránál. Barcelonában pedig 41 évével, öt hónapjával és hét napjával bekerült az F1 történetének hét legidősebb futamgyőztese közé úgy, hogy egyben a nyolcadik legfiatalabb is ő a 2007-es kanadai sikerével.
Jack Brabham 1970-es dél-afrikai diadala óta nem nyert idősebb versenyző F1-es vb-futamot, 40 év felett legutóbb Nigel Mansell ünnepelt, még 1994-ben Ausztráliában. Luigi Fagioli az 53 évével talán örökre rekorder marad.
Hamilton első és eddigi utolsó győzelme között 19 év és négy nap telt el, ebben a tekintetben toronymagasan vezet Kimi Räikkönen előtt, a finn 15 évvel és 212 nappal a második. A hétszeres világbajnok angol a 17. különböző idényében nyert futamot, ebben a statisztikai kategóriában Michael Schumacher a második, 15 idénnyel.
A HÉT VÁNDORA. Hamilton a 16. a Formula–1 történetében, aki legalább három csapattal nyert futamot. 2007 és 2012 között 21-szer nyert a McLarennel, majd 2013 és 2024 között 84-szer a Mercedesszel. Az örökrangsor élén az előnyét növelő angol 106. sikere a Ferrarival érkezett. Hamilton ezzel csatlakozott Niki Lauda, Alain Prost, Gerhard Berger, Fernando Alonso és Kimi Räikkönen mellé, hatodikként nyert a McLarennel és a Ferrarival is – közös vonás, hogy mindannyian győztek harmadik istállóval is, sőt, Prost a Renault-val és a Williamsszel is nyert.
Rajta kívül Juan Manuel Fangio és Jackie Stewart győzött négy különböző csapat pilótákajént, míg Stirling Moss az egyetlen, aki öt csapattal (Vanwall, Lotus, Cooper, Maserati, Mercedes) nyert futamot. Az F1 történetében Hamilton mellett Fangio a másik olyan versenyző, aki Ferrarival és Mercedesszel is futamgyőztes lett.
A HÉT EGYBEESÉSE. Hamilton mellett George Russell és Lando Norris állhatott még fel a dobogóra, azaz Nagy-Britannia teljesen kisajátította a pódiumot. Hasonló egyezésre az 1983-as San Marinó-i Nagydíj óta nem volt példa, akkor a franciák taroltak Patrik Tambay (Ferrari), Alain Prost (Renault), René Arnoux (Ferrari) sorrendben. Nagy-Britanniának az 1968-as Amerikai Nagydíj óta először sikerült a bravúr, akkor a skót Jackie Stewart (Matra), illetve két angol, Graham Hill (Lotus) és John Surtees (Honda) végzett az első három helyen. Az abszolút rekord is a briteké, ez volt a 12. alkalom, hogy három szigetországi lett az első három F1-es vb-futamon. Az, hogy a trió mindhárom tagja angol volt, az 1958-as Portugál GP óta először történt meg, akkor a londoni Stirling Moss (Vanwall), a doncasteri Mike Hawthorn (Ferrari) és a lutoni Stuart Lewis-Evans (Vanwall) foglalta el a képzeletbeli dobogó három fokát.
Az Egyesült Államok 11 ilyen GP-vel a második, ez az 1950 és 1960 között megrendezett 11 Indy 500 eredménye, a verseny akkor még az F1-es vb-be számított, és szinte csak amerikaiak rajtoltak rajta. Olaszországnak hat, Franciaországnak három színtiszta dobogója volt, más országnak nem sikerült a bravúr. (A németek 14 alkalommal arattak kettős győzelmet, de a harmadik helyre egyik esetben sem értek oda.)
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:16.363
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:15.426
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:15.679
|Időmérő
|1. Russell 1:14.679
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|Verseny
|1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
A HÉT MÉRFÖLDKÖVEI. A McLaren és a Ferrari is fontos mérfőldkőhöz érkezett a Katalán Nagydíjon. A brit csapatnak ez volt az ezredik versenye, amelyen rajthoz álltak a pilótái, amivel a 1129-nél tartó Ferrari után másodikként ért el négy számjegyig. A Ferrari az első motorgyártó, amelynek autói 250 győzelmet arattak, éppen megelőzve a 245-nél tartó Mercedest. A negyedszázadnyi diadalból egy híján mindet a Scuderia aratta, az egyedüli kivétel Sebastian Vettel Toro Rossó-s győzelme a 2008-as Olasz Nagydíjról. Azaz a Ferrari következő sikere is legalább ilyen fontos lesz, hiszen az lesz a klasszikus csapat 250. sikere. (Ebben a kategóriában nagyobb az előnye, a McLaren 203-mal második.)
A HÉT RAJONGÓJA. A világbajnoki címvédő Lando Norris idén másodszor állt dobogóra, a Miami Nagydíjon elért második helye után Montmelóban együtt ünnepelt gyerekkori példaképével, Lewis Hamiltonnal, és szépeket is mondott róla a futam után. „Lewis rajongójaként nőttem fel – mondta Norris, aki hétéves volt, amikor Hamilton 2007-ben debütált az F1-ben. – Nem mondom, hogy ugyanúgy tekintek most rá, mint kisgyerekként, de valamilyen szinten még szurkolok neki. Hétszeres világbajnokként nyer újra, ráadásul Ferrarival, ami még különlegesebbé teszi ezt az egészet. Látom, mit jelent ez neki, és tudom, hogy sokan leírták már, rengetegen sértegették az online térben alaptalanul, na nekik most nyugodtan megmutathatja a középső ujját.”
A HÉT RITKA JELENSÉGE. A modern Formula–1 erénye az autók megbízhatósága, ezért valamiféle nosztalgiát ébresztett, amikor az utolsó öt körben az élen haladó hat autóból kettő is leállt műszaki hiba miatt. A vb-éllovas Kimi Antonelli Mercedese a 2., Charles Leclerc Ferrartija a 6. helyen adta meg magát szinte egyszerre – a jelenetsor az 1980-as éveket idézte.
Antonelli vb-előnye a kiesése után 41 pontra csökkent Lewis Hamiltonnal szemben, és utóbb kiderült, hogy valószínűleg nem lehetett volna dobogós akkor sem, ha végigmegy, és Lando Norris öt másodpercen belül marad hozzá képest. A 19 éves olaszt ugyanis már többször figyelmeztették a verseny alatt azért, mert a 10-es kanyart kiszélesítve elhagyta a pályát, és nem sokkal a kiesése után bizonyosodtak meg róla, hogy negyedszer is vétkezett, amiért automatikusan jár az öt másodperces büntetés. Ám a negyedik helyért is kapott volna 12 pontot, ennyivel nagyobb előnye maradt volna az összetettben. Illetve azzal, hogy a pályán megelőzte George Russellt, újfent jelezte, hogy a Mercedesen belül ő a jobb formában lévő versenyző.
A HÉT CSAPATREKORDERE. Alex Albon a 96. alkalommal állt rajthoz a Williams volánjánál, amivel az istálló örökrangsorának élére állt, maga mögött hagyva az eddigi rekorder Nigel Mansellt. Ez alkalomból 1992 világbajnokáéhoz hasonló sisakfestéssel versenyzett, és a Mansellre jellemző balszerencse is utolérte a thaiföldit: az 56. körben fel kellett adnia a futamot. Mansell győzelmek, pole pozíciók, leggyorsabb körök és dobogós helyezések tekintetében is vezeti a Williams örökranglistáját, és ezekben a kategóriákban egyelőre utolérhetetlennek tűnik.
A HÉT BALSZERENCSÉSE. Nico Hülkenberg már Monacóban is nagy balszerencsével maradt le a pontszerzésről annak ellenére, hogy az Audi nagyon gyors volt a hercegségben, és a Katalán Nagydíjon is rendkívül peches volt a német. Hülkenberg a 29. körben a 10. helyen haladt Liam Lawson mögött, amikor az új-zélandi kiszélesítette az egyik kanyart, a Racing Bulls kerekeivel a kavicságyat is érintette, és rengeteg követ zúdított a mögötte érkező Audira. A német autója a kavicszápor hatására biztonsági üzemmódba kapcsolt, és leállt, Hülkenbergnek a bokszba hajtva fel kellett adnia a futamot. „Nem hiszem el, hogy ennyire balszerencsések lehetünk. Az autó egyre jobb, de az eredményekben ez nem köszön vissza. Egyszer meg kell fordulnia ennek a trendnek” – mondta Hülkenberg a futam után.
A HÉT BÚCSÚJA. Az Aston Martin a monacói pontszerzés ellenére továbbra is a mezőny leggyengébb autóját tudja magáénak, Fernando Alonso számára ezért felemás érzésekkel telt a Katalán Nagydíj. Immár 13 éve, hogy ezen a pályán aratta eddigi utolsó győzelmét, még Ferrarival, és mivel 2028-ig nem tér vissza a mezőny, többször elmondta, hogy ez az utolsó barcelonai F1-es futama – igaz, mindegyikhez odatette, hogy lehetséges…
Maga a hétvége rémes volt számára, 42 időmérő után először kapott ki Lance Strolltól, majd a versenyen szóltak neki, hogy gyorsan állítsa le az autót, mert baj van vele. Alonso elmondta, a hétvége legszebb pillanatait az autón kívül töltötte – ez épp az ellenkezője annak, amit az esetek 98 százalékában a pilóták éreznek. Azt mondta, reméli, az idény második felében fejlődésnek indul a csapat, de közben arról szólnak a pletykák, hogy hajlik engedni Flavio Briatore hívásának, és jövőre visszatérhet az Alpine-hoz.
A HÉT ÉRTHETETLEN DÖNTÉSE. Az FIA csütörtökön tárgyalta meg az Alpine indítványát még a Monacói Nagydíj kapcsán Pierre Gasly 10 másodperces büntetéséről, és a mezőny többi tagjának teljes megdöbbenésére utólag törölték a bokszutcai gyorshajtás miatt kiszabott szankciót, így Gasly visszakapta a harmadik helyezését. A döntés azért meghökkentő, mert a francián kívül további versenyzőket büntettek meg ugyanezért (mint kiderült, tévesen, mert hibás volt a mérőrendszer), és többen a verseny alatt le is töltötték a büntetésüket, nekik nem lehet visszaadni, amit Gaslynak.
A Red Bull és a Mercedes meg is támadta ezt a döntést, mert hiába derült ki, hogy rossz volt a mérés, így ugyanazért a vétekért nem azonosan bírálták el a versenyzőket. Lehet, hogy még nincs vége az ügynek.
KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|19.561 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|23.719 mp h.
|4.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|40.497 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|58.661 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1 kör h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2 kör h.
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|14.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|15.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|4 kör h.
|16.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|5 kör h.
|17.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|6 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|55
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|37
|feladta
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|29
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|5
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|1
|4
|10
|115
|3.
|George Russell
|1
|3
|8
|106
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|7
|73
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|7
|55
|8.
|Pierre Gasly
|–
|1
|7
|41
|9.
|Isack Hadjar
|–
|–
|4
|34
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|28
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|4
|16
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|4
|13
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|262
|2.
|Ferrari
|190
|3.
|McLaren-Mercedes
|131
|4.
|Red Bull-Ford
|89
|5.
|Alpine-Mercedes
|57
|6.
|Racing Bulls-Ford
|41
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0