Hamilton olyat tett, amire előtte csak Fangio volt képes

A HÉT VÁNDORA. Hamilton a 16. a Formula–1 történetében, aki legalább három csapattal nyert futamot. 2007 és 2012 között 21-szer nyert a McLarennel, majd 2013 és 2024 között 84-szer a Mercedesszel. Az örökrangsor élén az előnyét növelő angol 106. sikere a Ferrarival érkezett. Hamilton ezzel csatlakozott Niki Lauda, Alain Prost, Gerhard Berger, Fernando Alonso és Kimi Räikkönen mellé, hatodikként nyert a McLarennel és a Ferrarival is – közös vonás, hogy mindannyian győztek harmadik istállóval is, sőt, Prost a Renault-val és a Williamsszel is nyert.

Rajta kívül Juan Manuel Fangio és Jackie Stewart győzött négy különböző csapat pilótákajént, míg Stirling Moss az egyetlen, aki öt csapattal (Vanwall, Lotus, Cooper, Maserati, Mercedes) nyert futamot. Az F1 történetében Hamilton mellett Fangio a másik olyan versenyző, aki Ferrarival és Mercedesszel is futamgyőztes lett.

A Katalán Nagydíjig Juan Manuel Fangio volt az egyetlen, aki Ferrarival és Mercedesszel is nyert F1-es vb-futamot (Fotó: Getty Images)

A HÉT EGYBEESÉSE. Hamilton mellett George Russell és Lando Norris állhatott még fel a dobogóra, azaz Nagy-Britannia teljesen kisajátította a pódiumot. Hasonló egyezésre az 1983-as San Marinó-i Nagydíj óta nem volt példa, akkor a franciák taroltak Patrik Tambay (Ferrari), Alain Prost (Renault), René Arnoux (Ferrari) sorrendben. Nagy-Britanniának az 1968-as Amerikai Nagydíj óta először sikerült a bravúr, akkor a skót Jackie Stewart (Matra), illetve két angol, Graham Hill (Lotus) és John Surtees (Honda) végzett az első három helyen. Az abszolút rekord is a briteké, ez volt a 12. alkalom, hogy három szigetországi lett az első három F1-es vb-futamon. Az, hogy a trió mindhárom tagja angol volt, az 1958-as Portugál GP óta először történt meg, akkor a londoni Stirling Moss (Vanwall), a doncasteri Mike Hawthorn (Ferrari) és a lutoni Stuart Lewis-Evans (Vanwall) foglalta el a képzeletbeli dobogó három fokát.

Az Egyesült Államok 11 ilyen GP-vel a második, ez az 1950 és 1960 között megrendezett 11 Indy 500 eredménye, a verseny akkor még az F1-es vb-be számított, és szinte csak amerikaiak rajtoltak rajta. Olaszországnak hat, Franciaországnak három színtiszta dobogója volt, más országnak nem sikerült a bravúr. (A németek 14 alkalommal arattak kettős győzelmet, de a harmadik helyre egyik esetben sem értek oda.)

A HÉT MÉRFÖLDKÖVEI. A McLaren és a Ferrari is fontos mérfőldkőhöz érkezett a Katalán Nagydíjon. A brit csapatnak ez volt az ezredik versenye, amelyen rajthoz álltak a pilótái, amivel a 1129-nél tartó Ferrari után másodikként ért el négy számjegyig. A Ferrari az első motorgyártó, amelynek autói 250 győzelmet arattak, éppen megelőzve a 245-nél tartó Mercedest. A negyedszázadnyi diadalból egy híján mindet a Scuderia aratta, az egyedüli kivétel Sebastian Vettel Toro Rossó-s győzelme a 2008-as Olasz Nagydíjról. Azaz a Ferrari következő sikere is legalább ilyen fontos lesz, hiszen az lesz a klasszikus csapat 250. sikere. (Ebben a kategóriában nagyobb az előnye, a McLaren 203-mal második.)

A HÉT RAJONGÓJA. A világbajnoki címvédő Lando Norris idén másodszor állt dobogóra, a Miami Nagydíjon elért második helye után Montmelóban együtt ünnepelt gyerekkori példaképével, Lewis Hamiltonnal, és szépeket is mondott róla a futam után. „Lewis rajongójaként nőttem fel – mondta Norris, aki hétéves volt, amikor Hamilton 2007-ben debütált az F1-ben. – Nem mondom, hogy ugyanúgy tekintek most rá, mint kisgyerekként, de valamilyen szinten még szurkolok neki. Hétszeres világbajnokként nyer újra, ráadásul Ferrarival, ami még különlegesebbé teszi ezt az egészet. Látom, mit jelent ez neki, és tudom, hogy sokan leírták már, rengetegen sértegették az online térben alaptalanul, na nekik most nyugodtan megmutathatja a középső ujját.”

A HÉT RITKA JELENSÉGE. A modern Formula–1 erénye az autók megbízhatósága, ezért valamiféle nosztalgiát ébresztett, amikor az utolsó öt körben az élen haladó hat autóból kettő is leállt műszaki hiba miatt. A vb-éllovas Kimi Antonelli Mercedese a 2., Charles Leclerc Ferrartija a 6. helyen adta meg magát szinte egyszerre – a jelenetsor az 1980-as éveket idézte.

Antonelli vb-előnye a kiesése után 41 pontra csökkent Lewis Hamiltonnal szemben, és utóbb kiderült, hogy valószínűleg nem lehetett volna dobogós akkor sem, ha végigmegy, és Lando Norris öt másodpercen belül marad hozzá képest. A 19 éves olaszt ugyanis már többször figyelmeztették a verseny alatt azért, mert a 10-es kanyart kiszélesítve elhagyta a pályát, és nem sokkal a kiesése után bizonyosodtak meg róla, hogy negyedszer is vétkezett, amiért automatikusan jár az öt másodperces büntetés. Ám a negyedik helyért is kapott volna 12 pontot, ennyivel nagyobb előnye maradt volna az összetettben. Illetve azzal, hogy a pályán megelőzte George Russellt, újfent jelezte, hogy a Mercedesen belül ő a jobb formában lévő versenyző.