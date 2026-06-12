Az Alpine elérte a célját: Gasly visszakapta a monacói dobogót – hivatalos
Mint beszámoltunk róla, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) befogadta az Alpine monacói versenyt követően benyújtott felülvizsgálati kérelmét, miután világossá vált, a bokszutcai sebességmérésekért felelős FOM által szolgáltatott adatok alapján a mérések nem voltak pontosak. Ez új, releváns, valamint a döntés pillanatában még nem elérhető bizonyíték volt, ami önmagában elég volt ahhoz, hogy a szövetség újranyissa az ügyet.
Összesen öt versenyző kapott büntetést bokszutcai gyorshajtásért a monacói versenyen, az ensotne-akat erősítő Pierre Gasly ráadásul kétszer is, így hiába ért célba harmadikként, a hetedik helyen rangsorolták. A francia pályafutása legnehezebb sportpillanataként írta le az esetet, de a csütörtöki videós konferencia után felcsillant a remény előtte, hogy visszaszerezze a pódiumot.
A tárgyaláshoz összesen nyolc további csapat kért hozzáférést, az ügy ugyanakkor kizárólag Gasly esetére korlátozódott, hiszen egyedül az Alpine nyújtott be időben felülvizsgálati kérelmet. Normális esetben a kérelem befogadása, valamint az elbírálás egy adott megbeszélés keretein belül zajlik le, az ítélethozók csütörtökön ugyanakkor nem jutottak dűlőre, és csak nem sokkal a Katalán Nagydíj első szabadedzése előtt osztották meg a döntést.
A szövetség utólag törölte Gasly kétszer öt másodperces időbüntetését, aminek értelmében a francia pilóta visszakapta a harmadik helyét. Ezzel Isack Hadjar a negyedik pozícióba szorult vissza, és elvesztette az első Red Bull-os dobogóját, Oscar Piastri az ötödik, Liam Lawson a hatodik, míg Arvid Lindblad a hetedik helyre esett hátra.
A hivatalos közleményben olvasható, hogy a sportfelügyelők tisztában vannak vele, hogy a többi érintett versenyző letöltötte a kiszabott büntetését, ami hatással volt a stratégiájára és a versenye végeredményére is. Azonban hiába merülhetnek fel utólag kétségek azzal kapcsolatban, hogy valóban történt-e szabályszegés, a szabályok nem teszik lehetővé a már végrehajtott büntetés utólagos törlését.
MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|6.271 mp h.
|3.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|20.369 mp h.
|4.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|23.394 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|24.261 mp h.
|6.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|26.553 mp h.
|7.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|29.010 mp h.
|8.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|33.413 mp h.
|9.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|37.140 mp h.
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|41.899 mp h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|42.748 mp h.
|12.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.353 mp h.
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|44.102 mp h.
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|48.964 mp h.
|15.
|Sergio Pérez*
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|49.153 mp h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|70
|feladta
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|64
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|56
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|43
|feladta
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|27
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|0
|feladta
|*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|–
|3
|9
|90
|3.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|58
|6.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Pierre Gasly
|–
|1
|6
|35
|9.
|Isack Hadjar
|–
|–
|3
|26
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|24
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|3
|11
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|244
|2.
|Ferrari
|165
|3.
|McLaren-Mercedes
|116
|4.
|Red Bull-Ford
|69
|5.
|Alpine-Mercedes
|50
|6.
|Racing Bulls-Ford
|35
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00