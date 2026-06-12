Nemzeti Sportrádió

Az Alpine elérte a célját: Gasly visszakapta a monacói dobogót – hivatalos

H. L.H. L.
2026.06.12. 12:23
Gasly pályafutása harmadik dobogós helyezését könyvelhette el (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Monacói Nagydíj Formula–1 Pierre Gasly Alpine FIA
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nem sokkal Formula–1-es Katalán Nagydíj első szabadedzése előtt hivatalosan is megerősítette, hogy utólag eltörli Pierre Gasly időbüntetését, aminek értelmében a francia pilóta visszakapta az elvesztett dobogós helyezését Monacóban.

Mint beszámoltunk róla, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) befogadta az Alpine monacói versenyt követően benyújtott felülvizsgálati kérelmét, miután világossá vált, a bokszutcai sebességmérésekért felelős FOM által szolgáltatott adatok alapján a mérések nem voltak pontosak. Ez új, releváns, valamint a döntés pillanatában még nem elérhető bizonyíték volt, ami önmagában elég volt ahhoz, hogy a szövetség újranyissa az ügyet. 

Kapcsolódó tartalom

Az Alpine visszaszerezné Gasly dobogóját – felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az FIA-hoz

Az enstone-i csapat kivizsgálást kezdeményezett a bokszutcai gyorshajtás miatt kiosztott büntetések ügyében.

Elismerte a pontatlanságot az FIA: újratárgyalják Gasly monacói büntetéseit

A FOM adatai alapján nem voltak pontosak az FIA mérései.

 

Összesen öt versenyző kapott büntetést bokszutcai gyorshajtásért a monacói versenyen, az ensotne-akat erősítő Pierre Gasly ráadásul kétszer is, így hiába ért célba harmadikként, a hetedik  helyen rangsorolták. A francia pályafutása legnehezebb sportpillanataként írta le az esetet, de a csütörtöki videós konferencia után felcsillant a remény előtte, hogy visszaszerezze a pódiumot. 

A tárgyaláshoz összesen nyolc további csapat kért hozzáférést, az ügy ugyanakkor kizárólag Gasly esetére korlátozódott, hiszen egyedül az Alpine nyújtott be időben felülvizsgálati kérelmet. Normális esetben a kérelem befogadása, valamint az elbírálás egy adott megbeszélés keretein belül zajlik le, az ítélethozók csütörtökön ugyanakkor nem jutottak dűlőre, és csak nem sokkal a Katalán Nagydíj első szabadedzése előtt osztották meg a döntést.

A szövetség utólag törölte Gasly kétszer öt másodperces időbüntetését, aminek értelmében a francia pilóta visszakapta a harmadik helyét. Ezzel Isack Hadjar a negyedik pozícióba szorult vissza, és elvesztette az első Red Bull-os dobogóját, Oscar Piastri az ötödik, Liam Lawson a hatodik, míg Arvid Lindblad a hetedik helyre esett hátra. 

A hivatalos közleményben olvasható, hogy a sportfelügyelők tisztában vannak vele, hogy a többi érintett versenyző letöltötte a kiszabott büntetését, ami hatással volt a stratégiájára és a versenye végeredményére is. Azonban hiába merülhetnek fel utólag kétségek azzal kapcsolatban, hogy valóban történt-e szabályszegés, a szabályok nem teszik lehetővé a már végrehajtott büntetés utólagos törlését. 

MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lewis HamiltonbritFerrari6.271 mp h. 
3.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes20.369 mp h. 
4.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford23.394 mp h. 
5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes24.261 mp h. 
6.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford26.553 mp h. 
7.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford29.010 mp h. 
8.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes33.413 mp h. 
9.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari37.140 mp h. 
10.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda41.899 mp h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi42.748 mp h. 
12.George RussellbritMercedes43.353 mp h. 
13.Nico HülkenbergnémetAudi44.102 mp h. 
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes48.964 mp h. 
15.Sergio Pérez*mexikóiCadillac-Ferrari49.153 mp h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes70feladta
 Charles LeclercmonacóiFerrari64feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda56feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes43feladta
 Oliver BearmanbritHaas-Ferrari27feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford0feladta
*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott. 

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli569156
2. Lewis Hamilton3990
3. George Russell12788
4. Charles Leclerc2875
5. Oscar Piastri2658
6. Lando Norris1658
7. Max Verstappen1643
8. Pierre Gasly1635
9. Isack Hadjar326
10. Liam Lawson524
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto315
13. Arvid Lindblad311
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes244
2. Ferrari165
3. McLaren-Mercedes116
4. Red Bull-Ford69
5. Alpine-Mercedes50
6. Racing Bulls-Ford35
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0
1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés13.30–14.30
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

 

F1 Monacói Nagydíj Formula–1 Pierre Gasly Alpine FIA
Legfrissebb hírek

Fernando Alonso belengette a visszavonulását

F1
15 órája

A Pirelli 2028-ig a Formula–1 hivatalos gumibeszállítója marad

F1
17 órája

Russell képes lehet megtörni Antonelli menetelését Spanyolországban?

F1
19 órája

Elismerte a pontatlanságot az FIA: újratárgyalják Gasly monacói büntetéseit

F1
21 órája

A Red Bull az ADUO-eredmények felülvizsgálatát kérte az FIA-tól – sajtóhír

F1
22 órája

Antonelli egy statisztikai mutatóban már Alonsót is utolérte az örökranglistán

F1
2026.06.09. 20:52

Hamilton: Újra és újra emlékeztetnem kell az embereket, hogy ki is vagyok

F1
2026.06.09. 11:25

„Nem vállalom a felelősséget” – Leclerc kifakadt a fékprobléma miatt

F1
2026.06.08. 15:34
Ezek is érdekelhetik