Az Alpine elérte a célját: Gasly visszakapta a monacói dobogót – hivatalos

Összesen öt versenyző kapott büntetést bokszutcai gyorshajtásért a monacói versenyen, az ensotne-akat erősítő Pierre Gasly ráadásul kétszer is, így hiába ért célba harmadikként, a hetedik helyen rangsorolták. A francia pályafutása legnehezebb sportpillanataként írta le az esetet, de a csütörtöki videós konferencia után felcsillant a remény előtte, hogy visszaszerezze a pódiumot.

A tárgyaláshoz összesen nyolc további csapat kért hozzáférést, az ügy ugyanakkor kizárólag Gasly esetére korlátozódott, hiszen egyedül az Alpine nyújtott be időben felülvizsgálati kérelmet. Normális esetben a kérelem befogadása, valamint az elbírálás egy adott megbeszélés keretein belül zajlik le, az ítélethozók csütörtökön ugyanakkor nem jutottak dűlőre, és csak nem sokkal a Katalán Nagydíj első szabadedzése előtt osztották meg a döntést.

A szövetség utólag törölte Gasly kétszer öt másodperces időbüntetését, aminek értelmében a francia pilóta visszakapta a harmadik helyét. Ezzel Isack Hadjar a negyedik pozícióba szorult vissza, és elvesztette az első Red Bull-os dobogóját, Oscar Piastri az ötödik, Liam Lawson a hatodik, míg Arvid Lindblad a hetedik helyre esett hátra.

A hivatalos közleményben olvasható, hogy a sportfelügyelők tisztában vannak vele, hogy a többi érintett versenyző letöltötte a kiszabott büntetését, ami hatással volt a stratégiájára és a versenye végeredményére is. Azonban hiába merülhetnek fel utólag kétségek azzal kapcsolatban, hogy valóban történt-e szabályszegés, a szabályok nem teszik lehetővé a már végrehajtott büntetés utólagos törlését.

MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Lewis Hamilton brit Ferrari 6.271 mp h. 3. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 20.369 mp h. 4. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 23.394 mp h. 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 24.261 mp h. 6. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 26.553 mp h. 7. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 29.010 mp h. 8. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 33.413 mp h. 9. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 37.140 mp h. 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 41.899 mp h. 11. Gabriel Bortoleto brazil Audi 42.748 mp h. 12. George Russell brit Mercedes 43.353 mp h. 13. Nico Hülkenberg német Audi 44.102 mp h. 14. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 48.964 mp h. 15. Sergio Pérez* mexikói Cadillac-Ferrari 49.153 mp h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 70 feladta Charles Leclerc monacói Ferrari 64 feladta Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 56 feladta Lando Norris brit McLaren-Mercedes 43 feladta Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 27 feladta Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 15 feladta Max Verstappen holland Red Bull-Ford 0 feladta *: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 5 6 9 156 2. Lewis Hamilton – 3 9 90 3. George Russell 1 2 7 88 4. Charles Leclerc – 2 8 75 5. Oscar Piastri – 2 6 58 6. Lando Norris – 1 6 58 7. Max Verstappen – 1 6 43 8. Pierre Gasly – 1 6 35 9. Isack Hadjar – – 3 26 10. Liam Lawson – – 5 24 11. Oliver Bearman – – 4 18 12. Franco Colapinto – – 3 15 13. Arvid Lindblad – – 3 11 14. Carlos Sainz – – 3 6 15. Alexander Albon – – 2 5 16. Esteban Ocon – – 2 3 17. Gabriel Bortoleto – – 1 2 18. Fernando Alonso – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 244 2. Ferrari 165 3. McLaren-Mercedes 116 4. Red Bull-Ford 69 5. Alpine-Mercedes 50 6. Racing Bulls-Ford 35 7. Haas-Ferrari 21 8. Williams-Mercedes 11 9. Audi 2 10. Aston Martin-Honda 1 11. Cadillac-Ferrari 0