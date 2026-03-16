Nemzeti Sportrádió

Alonso egy kör alatt 5 helyet vesztett, integetett Péreznek, majd feladta a kínai versenyt

H. L.H. L.
2026.03.16. 12:27
Alonso már nem bírta a vibrációt, kénytelen volt kiállni (Fotó: AFP)
Címkék
A Formula–1-es Aston Martin kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso az erős vibráció miatt volt kénytelen feladni a Kínai Nagydíj versenyét. Csapattársa, Lance Stroll az akkumulátor meghibásodása miatt esett ki.

Az Aston Martin csapatfőnöke, Adrian Newey már az idénynyitó Ausztrál Nagydíj előtt arról beszélt, autóik erős vibrációja akár idegkárosodást is okozhatnak a versenyzőknek, ezért korlátozni kell a megtehető távot. Fernando Alonso és Lance Stroll ennek értelmében be sem fejezte az évnyitó versenyt, és a helyzet a második futamhétvégén, Kínában sem javult.

Bár a kétszeres világbajnok a szombati időmérő után még reális célkitűzésnek látta, hogy ezúttal célba érjen, végül önszántából, a 32. körben feladta a versenyt, miután a folyamatos és erőteljes vibráció miatt már nem érezte a kezét és a lábát. A spanyol fedélzeti kamerás felvételei is jól mutatták, a pilóta küszködik a volán mögött, többször is elemelte a kezeit a kormányról, hogy csökkentse a kellemetlen érzést.

„Azért adtam fel a versenyt, mert a motorból érkező vibráció most más volt, vagy inkább sokkal erősebb, mint korábban, és már nagyjából a huszadik kör környékén kezdtem elveszíteni az érzékelést a kezeimben és a lábaimban – nyilatkozta Alonso a DAZN F1-nek. – Nehéz volt, a vibráció erőteljesebb volt, mint a hétvége korábbi szakaszában bármikor. Egyszerűen nem bírtam volna sokkal tovább fizikailag, kezdtem teljesen elveszíteni az érzékelést a kezeimben és a lábaimban, nem volt kellemes.”

„Egyébként sem tartom valószínűnek, hogy be tudtuk volna fejezni. Körhátrányban voltunk, a mezőny végén, szóval nem volt értelme folytatni – tette hozzá a spanyol, aki arról is szót ejtett, a Honda milyen változtatásokat eszközölt, hogy javítson a helyzeten. – A választott lépések eléggé mesterkéltek voltak. Lejjebb vittük a motor fordulatszámát, ami csökkentette a vibrációt, de a versenyen ez természetesen nem járható út, ha előzni szeretnél, vagy épp újratöltenéd az akkumulátort. Idővel tehát nehezebbé válik, és egyre nagyobb megterhelést jelent.”

Noha Alonso futama keserű véget ért, a rajtot élvezte, az első kör végén a top 10-ben volt, ám a másodikban hárman azonnal elhúztak mellette. „A stratok elég szórakoztatóak. Már Ausztráliában és most is úgy tűnt, hogy az autó nagyon jól rajtol. Az első körben mindenki ugyanakkora töltöttségi szinttel rendelkezik, vagyis az akkumulátor teljesen maxon van. Ezt követően viszont kezdetét veszi ez az akkumulátoros világbajnokság, és ebben már nem vagyunk olyan jók, mint a többiek.”

A kétszeres vb-első az újraindítás utáni pillanatokat ugyanakkor már nem annyira élvezte. A pilóta nem cserélt kereket a korai biztonsági autós szakasz alatt – amit pont csapattársa, Lance Stroll megállása idézett elő –, és a 11. helyről várhatta a folytatást. A zöld jelzés után viszont nem sokáig tudta tartani a pozíciót, egy kör leforgása alatt öt versenyzőtársa ment el mellette.

Először az ugyancsak kint maradó Liam Lawson előzte meg őt, Max Verstappen a hármas kanyar külső ívén, Carlos Sainz Jr. a hatos, Isack Hadjar a tizenegyes, míg Valtteri Bottas a tizennégyes kanyarban hagyta állva. A spanyol ekkor szarkasztikusan megjegyezte, reméli, ez a kör adásba került.

 E pillanatban már csak Sergio Pérez haladt mögötte, de egy körrel később ő is megelőzte az Aston Martint. Alonso  integetett a mellette elhúzó mexikóinak…

19. KÍNAI NAGYDÍJ
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.741
Sprintidőmérő1. Russell 1:31.520
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
Időmérő1. Antonelli 1:32.064
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hamilton
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00


 

Legfrissebb hírek

