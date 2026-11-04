Ligetvári Patrik csak arra nem készül, hogy a kapuba kell állnia

Immár csapatkapitányként vezeti ki a pályára a magyar férfi kézilabda-válogatottat Ligetvári Patrik, aki Fazekas Gergővel együtt kapta a megtisztelő feladatot az új szövetségi kapitánytól, Sótonyi Lászlótól és stábjától. A Veszprém védő-balátlövője 2015-ben mutatkozott be a felnőtt nemzeti együttesben, a 2017-es franciaországi világbajnokság volt az első világversenye. Az elmúlt évtizedben 133 alkalommal húzhatta fel a címeres mezt.

„Sokat változott azóta a gárda, hogy én is a tagja vagyok, több meghatározó játékos visszavonult – mondta lapunknak a 30 éves játékos Felcsúton, a válogatott háromnapos összetartásán. – Most teljesen más éra következik, van egy nagyon tehetséges és eredményes fiatal generációnk, amelynek a beépítése már megkezdődött. Emellett van egy tapasztalt mag, amely már az előző olimpiai ciklusban is kimagaslóan játszott, ebből a két csoportból pedig türelmes munkával nagyon jó csapatot lehet felépíteni.”

Sok az új arc a bő keretben, egyvalami azonban Ligetvári szerint biztosan nem fog változni, a jó hangulat, ami nagyon fontos, hiszen abban lehet a legjobban és leghatékonyabban dolgozni. Ez azonban csak a munka egyik fele, hiszen a jókedv mellett maradéktalanul el kell végezniük azt a kemény munkát, amit az új szövetségi kapitány elvár tőlünk, de szerinte ha ezt a kettőt sikerül ötvözni, sikeresek lesznek.

„Bár még nem dolgoztam Sótonyi Lászlóval, ismerem emberként és edzőként is, sokat beszélgettem már vele, tudom, hogyan gondolkozik, ami nagyon sokban hasonlít a korábbi edzőiméhez. Szóval sok a hasonlóság, a változások miatt nem aggódom, nem félek attól, hogy fel tudom-e venni a ritmust – fogalmazott Ligetvári Patrik, akinek a csapatkapitányi szerep sem új, hiszen a válogatottnál tavaly csapatkapitány-helyettes volt, veszprémi klubjában pedig szintén kapitány. – A fiatalokat mindenféleképpen szeretném tanácsokkal is segíteni, támogatni, hogy együtt, csapatként tudjuk elérni azokat a célokat, amelyeket elvárnak tőlünk a szurkolók, az edzők, a szövetség és persze mi is.”

A védelem közepén is változik valamelyest a helyzete, ugyanis ezúttal nem tagja a keretnek Sipos Adrián, akivel hármas védőként éveken át a védelem oszlopai voltak, apró mozdulatokból, félszavakból is megértették, segítették és támogatták egymást. Ligetvári azonban maradt, és mivel most más játékosok állnak mellette a védőfalban, igyekszik felkészülni, és odafigyelni arra, hogyan irányítsa őket, persze ha szükséges.

„Nagyon sokat várnak el tőlem, de ez kiváltság és lehetőség, nem pedig teher, ráadásul nagyon jó visszacsatolás, hogy nincs gond a munkával, amit pályafutásom során elvégeztem – tette hozzá. – Bár elsősorban védőként számolnak velem, szívesen támadnék is, vannak ilyen irányú ambícióim. A mai napig szeretnék jobb és még jobb játékos lenni, megtenni mindent, amire lehetőségem van. A klubomban is ha esélyt kapok támadásban – főleg a magyar bajnokságban –, igyekszem élni vele, szerintem jó százalékban értékesítem a helyzeteimet. Egy mérkőzésen bármi megtörténhet, mindig ennek megfelelően készülök. Csak egyvalamire nem készülök fel, hogy esetleg a kapuba kell állnom…”

A magyar válogatott csütörtökön 18 órától Montenegróval játszik Európa-bajnoki selejtezőt Tatabányán, a mérkőzésre még kaphatók jegyek a jegy.mksz.hu oldalon.

KÉZILABDA

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK

4. CSOPORT

1. FORDULÓ

November 4., szerda

20.00: Feröer–Koszovó

November 5., csütörtök

18.00: Magyarország–Montenegró

2. FORDULÓ

November 8., vasárnap

17.15: Koszovó–Magyarország

18.00: Montenegró–Feröer