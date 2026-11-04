Bajnokok Ligája minden mennyiségben: médiapartnerség a Nemzeti Sport és az RTL+ között

AZ RTL MAGYARORSZÁG SAJTÓKÖZLEMÉNYE

„Új szintre lép az UEFA Bajnokok Ligája hazai médiamegjelenése: tartalmi együttműködést indít az RTL+ és a Nemzeti Sport A magyar sportmédia egyik legjelentősebb szereplőjével kötött megállapodás tovább erősíti az RTL+ pozícióját a hazai sportközvetítési piacon. Az együttműködésnek köszönhetően a Bajnokok Ligája legizgalmasabb pillanatai, exkluzív videós tartalmai és a mérkőzésekhez kapcsolódó szerkesztőségi anyagok a Nemzeti Sport online, közösségimédia- és nyomtatott felületein is megjelennek.

Átfogó médiapartnerséget indít az RTL+ és a Nemzeti Sport, amely új lehetőségeket teremt az UEFA Bajnokok Ligája magyarországi kommunikációjában. Az együttműködés középpontjában az RTL+ Premiumon elérhető élő Bajnokok Ligája-közvetítések állnak, mely mérkőzések videós összefoglalói mellett közös meccsnapi tartalmak, exkluzív RTL+ Premium videók és közösségimédia-aktivitások is gazdagítják a futballrajongók élményét. A Nemzeti Sport megújult szakmai vezetésével kialakított együttműködés révén a magyar futballszurkolók százezrei juthatnak hozzá az UEFA Bajnokok Ligája legfrissebb videós tartalmaihoz az RTL+ Premium jóvoltából. A partnerség részeként a felek dolgoznak a Nemzeti Sport percről percre követhető mérkőzéstudósításainak videós kiegészítésén, közös mérkőzésfelvezetőkön, valamint olyan közösségimédia-megoldásokon, amelyek a mérkőzésnapokon még közelebb hozzák a szurkolókhoz az európai klubfutball legfontosabb eseményeit.

Az RTL+ Premium nem egyszerűen közvetíti az UEFA Bajnokok Ligáját, hanem a magyar futballrajongók médiatartalom-fogyasztásának is meghatározó szereplőjévé válik. A Nemzeti Sport felületein megjelenő tartalmak nem helyettesíthetik az élő közvetítéseket, hanem felkeltik és fenntartják az érdeklődést az RTL+ Premiumon követhető találkozók iránt, miközben magasabb minőségű tartalmat biztosítanak a Nemzeti Sport olvasói számára is. Az együttműködés közös aktivitásai már a következő Bajnokok Ligája-fordulóban elindulnak, amikor az RTL+ és a Nemzeti Sport Online közösségimédia-felületein közös tartalmak jelennek meg.

A stratégiai partnerség célja, hogy a televíziós és streamingközvetítéseket a sportújságírás szakmai tartalmaival, a digitális videós megoldásokkal és a közösségi média lehetőségeivel összekapcsolva még teljesebb UEFA Bajnokok Ligája-élményt kínáljon a magyar szurkolóknak. Folyamatosan erősödő RTL+ és egyre nagyobb szerepben az UEFA Bajnokok Ligája Az RTL+ az elmúlt két szezon során folyamatosan növekvő ügyfélbázissal erősítette pozícióját a magyar streamingpiacon. Az UEFA Bajnokok Ligája olyan kiemelt mérkőzései meghatározó szerepet játszottak ebben a fejlődésben, mint például a Liverpool–Real Madrid, a PSG–Bayern München rangadók, valamint az FC Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzései egyaránt kiemelkedő nézői érdeklődést váltottak ki. A sorozat különleges mérföldköve az idei budapesti Bajnokok Ligája-döntő volt, amelynek streaming- és lineáris televíziós nézettségi eredményei újabb nézői és előfizetői csúcspontot jelentettek az RTL és az RTL+ Premium sportközvetítéseinek történetében.

Az együttműködés különös jelentőséget kap annak fényében, hogy az RTL Magyarország a 2027-ben induló szezontól a Bajnokok Ligája teljes magyarországi közvetítési jogcsomagját megszerezte, így a sorozat valamennyi mérkőzésének közvetítési joga az RTL-hez kerül.”