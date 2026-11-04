Az Arsenal „segítheti” egyre közelebb a BL negatív rekordjához a Slaviát

Ritkán láthatóan rosszul szerepel a Slavia Praha a nemzetközi kupákban. A cseh csapat a mostani idényben Danijel Sturm duplázása dacára kikapott kikapott a Lenstől (2–3), majd a Sabahtól (0–2), döntetlent játszott a Fenerbahcéval (2–2), ezzel már 22 mérkőzés óta nyeretlen a Bajnokok Ligája főtábláján, legutóbb 2007-ben a Steauát győzte le 2–1-re – ezzel közel került egy negatív rekord beállításához. A román FCSB 2006 és 2013 között 23 egymást követő BL-meccsen maradt nyeretlen, míg az AEK Athén 1992 és 2006 között 24 meccsen nem győzött. A Slavia Praha ráadásul immár 18 egymást követő európai kupamérkőzésen nem tudta begyűjteni a három pontot, s jó esély van rá, hogy folytatódik ez a negatív sorozat, mert szerda este a tavalyi döntős Arsenalt fogadja.

„Hosszú ez a sorozat – idézte a Ceské Noviny Jindrich Trpisovskyt, a cseh együttes vezetőedzőjét. – Ahogy folyamatosan beszélünk róla, egyre jobban foglalkoztat. Viszont nem akarok erre gondolni, mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy megtörjük a szériát és nyerjünk az Arsenal ellen. Ebben az évben most foglalkoztat a leginkább ez a negatív sorozat és annak megtörése. Az első kalapból leginkább a Liverpoolt szerettem volna kapni, de az Arsenal is topcsapat, így kárpótolva érzem magam. A szurkolóknak érdemes kijönniük a stadionba, mert bár nehéz meccs lesz, látványosan futballozó ellenfelet láthatnak.”

Amíg a Slavia a nemzetközi kupákban szenved, otthon eredményesen szerepel, ugyanis az előző két bajnokságot megnyerte, míg most tizenhárom forduló után veretlenül vezeti a tabellát. A két csapat napra pontosan egy évvel ezelőtt is összecsapott egymással a BL-ben, akkor az angolok 3–0-ra győztek Csehországban, ezt megelőzően a 2020-2021-es El-negyeddöntőben találkoztak, akkor összesítésben 5–1-gyel jutott tovább az Arsenal. Először a 2007-2008-as évadban futottak össze, Londonban 7–0-ra nyertek a hazaiak, míg Prágában nem született gól. Utóbbi eredmény most nagy meglepetés lenne.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: FC Porto (portugál)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: PSV (holland)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)

21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Lens (francia)–Como (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri) (Tv: RTL+)