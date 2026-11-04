Sportlövő-vb: döntős vegyes csapatban a Dénes, Péni puskás páros

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.11.04. 10:51
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Dénes Eszter és Péni István (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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Péni István Dénes Eszter sportlövő-vb sportlövészet
A Dénes Eszter, Péni István páros remek teljesítménnyel bejutott a négyes döntőbe a puskások vegyes csapat számában szerdán a dohai olimpiai kvalifikációs sportlövő-világbajnokságon, melyen a Nagybányai-Nagy Anna, Pekler Zalán kettős a 26. végzett.

A sportág első kvótaszerző versenyén az egyéni ötkarikás számokban osztanak kvótákat, azaz az olimpia műsorán szintén szereplő 10 méteres vegyes csapat versenyben nem lehet Los Angeles-i helyet szerezni, ugyanakkor a párosok versengése komoly presztízzsel bír, és minden nemzet a két-két legjobb duóját nevezte.

A 62 párt felvonultató mezőny két részre osztva teljesítette az alapversenyt, melyben a csapatok mindkét tagja 30 lövést adott le. A két magyar egység közül a korai csoportban Nagybányai-Nagy Anna és Pekler Zalán szerepelt. A keddi egyéni versenyekben ők szerepeltek a legjobban a magyar csapatból, előbbi 631.4 körrel a 11. lett a nők között, utóbbi pedig 630.8-del 14. a férfiak versenyében, így abban lehetett bízni, hogy harcban lesznek a döntőért. Ezúttal viszont egyikük sem tudott kiemelkedően lőni, Nagybányai-Nagy két erős tízes sorozat (105.2 kör, 105.5 kör) mellett egy gyengébbet (103.6 kör) teljesített, míg Pekler két közepes (104.6 kör, 104.4 kör) és egy erős (105.3 kör) szériával zárt, s végül 628.6 körös összeredményt produkáltak, amivel a középmezőnyben helyezkedtek el a verseny felénél, s végül a 26. helyen zártak.

A második csoportban következett a kedden az előzetes várakozásoktól egyaránt kissé elmaradt Dénes és Péni kettőse. Az UTE puskásai ezúttal végig stabilan és magas színvonalon teljesítettek, Dénes Eszter kimagasló, 106.7 körös sorozattal nyitott, majd 105.2-vel és 105.6-del folytatta, Péni pedig 105, 105.6 és 105.4 kört produkált. Mindez azt jelentette, hogy 633.5 kört lőttek, amivel – Sinka László csapatvezető tájékoztatása szerint – éppen a negyedik pozícióban zártak egy dél-koreai és a két kínai egység mögött.

A négyes finálé magyar idő szerint 11.30-kor kezdődik.

A szerdai versenynapon rendezik még a férfi gyorstüzelő pisztolyosok alapversenyének második felét és döntőjét, illetve a skeetlövők alapversenyének első 50 lövését.

 

Péni István Dénes Eszter sportlövő-vb sportlövészet
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