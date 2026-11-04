„Minden megváltozhat, mire szabadügynök leszek” – a távozásáról beszélt Mac Allister

B. A. P.B. A. P.
2026.11.04. 12:08
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Alexis Mac Allister maradna a Liverpoolnál (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Premier League Alexis Mac Allister
A Liverpool továbbra sem hosszabbított szerződést Alexis Mac Allisterrel. Ennek kapcsán a 27 éves argentin középpályás elmondta, ő szeretne a klubnál maradni.

Alexis Mac Allister szerződése 2028 júniusig szól a Liverpoolnál, és korábban már kijelentette, hogy fontolóra vette a klub elhagyását, miután közölték vele, hogy szerződését nem újítják meg.

„Olyan helyzetben vagyunk, hogy még másfél év van hátra a szerződésemből, és a múlt szezonban azt közölték velem, hogy a klub – legalábbis egyelőre – nem szándékozik meghosszabbítani a szerződésemet. Nos, ez nyilvánvalóan fájdalmas helyzet volt. Most kicserélődött az edző, kicserélődött a sportigazgató, és új befektetők érkeznek a klubba. Jelenleg olyan helyzetben vagyok, hogy bármi megtörténhet. Nagyon szeretek itt lenni” – idézi Mac Allister szavait a The Athletic.

Mint ismert, a klub élére Richard Hughes helyére Julian Wardot nevezték ki új sportigazgatójának, míg az Amit Bhatia vezette konzorcium nemrég megállapodást kötött a tulajdonos Fenway Sports Group (FSG) társasággal a klub 38 százalékos részesedésének megvásárlásáról.

„Tudom, hogy még van időm a klubnál, és ez az, amit a legjobban szeretnék. Nem ítélem el a döntésüket, csak fogom az érzéseimet, és továbblépek. Minden megváltozhat, mire szabadügynök leszek” – tette hozzá az argentin játékos.

A 27 éves Mac Allister az előző idényben 55 mérkőzést játszott a Liverpoolban. A 3885 játékperce alatt öt gólig és hét gólpasszig jutott. A mostani idényben a Premier League-ben mind a kilenc mérkőzésen pályára lépett, ebből hétszer kezdőként, hatszor végig is játszotta a találkozót.

Pályára lépett csapata mindhárom BL-mérkőzésén, betalált az Atlético Madrid ellen és duplázott a Villarreal ellen. A Tottenham elleni angol Ligakupa-találkozón góllal és gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez.

 

Liverpool Premier League Alexis Mac Allister
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