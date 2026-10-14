Nemzeti Sportrádió

Európa-liga: a plzeniek jól ismerik a Ferencvárost

2026.10.14. 19:00
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Radoslav Kovác (Fotó: Árvai Károly)
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Alexandr Sojka Radoslav Kovac Viktoria Plzen Európa-liga Ferencváros
A Viktoria Plzen edzője és játékosai is jól ismerik a Ferencvárost, amelynek otthonában bő másfél éven belül immár harmadszor lépnek fel a labdarúgó Európa-ligában.

„Veljko Birmancsevicset jól ismerjük még a Sparta Prahában töltött időszakából, legnagyobb erőssége a gyorsasága. Cadu pedig éveken át nálunk futballozott, rendkívül jól érzi a szabad területeket és szintén gyors, rendre jó döntéseket hoz a pályán” – mondta a Ferencváros által idén februárban megszerzett szerb támadóról és a tavaly nyáron leigazolt brazil bal oldali védőről a csehek vezetőedzője, Radoslav Kovác.

Az augusztus végén kinevezett tréner úgy fogalmazott, majdnem két hónap van mögötte, de még keresi az ideális összeállítást. A kezdőcsapatról nem árult el semmit, de azt jelezte, hogy a csapatkapitány, Matej Vydra már tíz-húsz percre bevethető lesz.

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fotó 2026.10.14.

A Viktoria Plzen edzése (Fotó: Árvai Károly)

 

„Kölcsönösen szeretjük egymást – mondta viccelődve Kovac arra reagálva, hogy a két gárda 2025 februárja óta negyedszer csap majd össze egymással. – A Ferencváros minőségi csapat, erről tanúskodott a skót Celtic otthonában aratott glasgow-i győzelme. Sok jó játékos van a keretében, ennek ellenére csütörtökön nyerni akarunk, mert tavaly nem sikerült.”

A játékosok nevében Alexandr Sojka arról beszélt, a hosszú, háromhetes válogatott szünet sokat segített a csapatnak a rossz rajt után, így ez most egy új kezdet számukra, melyet a hétvégén a Mladá Boleslav ellen aratott háromgólos győzelmük is bizonyít.

„Az új edző új impulzust és stílust is hozott, a sok változás miatt pedig szintén jól jött a szokottnál hosszabb pihenő. Igyekeztünk jól felkészülni az ellenfélből, de többször találkoztunk már, így nagy meglepetés nem várható a mérkőzésen” – fogalmazott a 23 éves középpályás, aki a nyári világbajnokságon is szerepelt.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Csütörtök, 21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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Alexandr Sojka Radoslav Kovac Viktoria Plzen Európa-liga Ferencváros
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