Európa-liga: a plzeniek jól ismerik a Ferencvárost

„Kölcsönösen szeretjük egymást – mondta viccelődve Kovac arra reagálva, hogy a két gárda 2025 februárja óta negyedszer csap majd össze egymással. – A Ferencváros minőségi csapat, erről tanúskodott a skót Celtic otthonában aratott glasgow-i győzelme. Sok jó játékos van a keretében, ennek ellenére csütörtökön nyerni akarunk, mert tavaly nem sikerült.”

A játékosok nevében Alexandr Sojka arról beszélt, a hosszú, háromhetes válogatott szünet sokat segített a csapatnak a rossz rajt után, így ez most egy új kezdet számukra, melyet a hétvégén a Mladá Boleslav ellen aratott háromgólos győzelmük is bizonyít.

„Az új edző új impulzust és stílust is hozott, a sok változás miatt pedig szintén jól jött a szokottnál hosszabb pihenő. Igyekeztünk jól felkészülni az ellenfélből, de többször találkoztunk már, így nagy meglepetés nem várható a mérkőzésen” – fogalmazott a 23 éves középpályás, aki a nyári világbajnokságon is szerepelt.

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