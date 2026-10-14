Négy mérkőzésre meszelték el Vinícius Júniort, kihagyja az el Clásicót

A brazil labdarúgót a szombati Villarreal elleni bajnokin állították ki, miután megrántotta ellenfele, Nathan Saliba haját – ugyanazon ok miatt Vinícius gólját is elvette VAR-ozás után a játékvezető. Vinícius az eltiltás miatt kihagyja a Sevilla, a Barcelona, a Racing Santander és a Valencia elleni bajnoki meccseket, és csak a novemberi válogatott szünet után léphet pályára a Real Madridban.

A Villarreal elleni meccsen bíráskodó játékvezető, Isidro Díaz de Mera jelentésére alapozva a bizottság kétmeccses eltiltást írt elő, mivel Vinícius gesztusának nem volt köze a labda megjátszásához, további két meccset pedig reklamálásért és a játékvezetők irányába tanúsított agresszív viselkedésért kell majd kihagynia. A szóban forgó jelentés külön kitér arra is, hogy Viníciust a saját csapattársainak kellett lefogni, miután a játékvezető felmutatta neki a piros lapot – számol be a történtekről a Marca.

A Villarreal elleni mérkőzést – amelyen Vinícius csereként lépett pályára – a királyi gárda 1–0-ra megnyerte.