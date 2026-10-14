Nemzeti Sportrádió

Négy mérkőzésre meszelték el Vinícius Júniort, kihagyja az el Clásicót

M. B.M. B.
2026.10.14. 20:06
Fotó: Getty Images
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Real Madrid Vinícius Júnior La Liga
Négymérkőzéses eltiltással sújtotta a Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) Versenybizottsága Vinícius Júniort, a Real Madrid szélsőjét – írja a Marca.

A brazil labdarúgót a szombati Villarreal elleni bajnokin állították ki, miután megrántotta ellenfele, Nathan Saliba haját – ugyanazon ok miatt Vinícius gólját is elvette VAR-ozás után a játékvezető. Vinícius az eltiltás miatt kihagyja a Sevilla, a Barcelona, a Racing Santander és a Valencia elleni bajnoki meccseket, és csak a novemberi válogatott szünet után léphet pályára a Real Madridban.

A Villarreal elleni meccsen bíráskodó játékvezető, Isidro Díaz de Mera jelentésére alapozva a bizottság kétmeccses eltiltást írt elő, mivel Vinícius gesztusának nem volt köze a labda megjátszásához, további két meccset pedig reklamálásért és a játékvezetők irányába tanúsított agresszív viselkedésért kell majd kihagynia. A szóban forgó jelentés külön kitér arra is, hogy Viníciust a saját csapattársainak kellett lefogni, miután a játékvezető felmutatta neki a piros lapot – számol be a történtekről a Marca.

A Villarreal elleni mérkőzést – amelyen Vinícius csereként lépett pályára – a királyi gárda 1–0-ra megnyerte.

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A szombati hajhúzásért kapott piros lapja után most egy közösségimédiás poszt miatt került a címlapokra a Real Madrid brazil támadója.

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HELYSZÍNI RIPORT. Elképesztő jelenet a Bernabéuban: a királyi gárda brazil sztárjának gólját visszavonták, ő pedig a kiállítás sorsára jutott, de így is nyertek a blancók.

 

Real Madrid Vinícius Júnior La Liga
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