Nemzeti Sportrádió

Gulácsi Péter: A hétfői események mélyen megráztak minket

R. P.R. P.
2026.10.14. 19:01
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Fotó: Getty Images
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Gulácsi Péter Villarreal La Liga
Gulácsi Péter az Instagram-oldalán reagált a családját ért hétfői támadásra. A Villarreal kapusát és családját mélyen megrázták a történtek.

Gulácsi Péter az Instagram-oldalán sztoriban kommentálta a történteket.

„Nagyon köszönjük az üzeneteiteket, a kedvességeteket és támogatásotokat. Nagyra értékeljük.

A hétfői események mélyen megráztak minket azzal, hogy támadás érte az otthonukat és a biztonságérzetünket. Ez olyasmi, amit időbe telik feldolgozni, de mindenek előtt hálásak vagyunk, hogy a családunk biztonságban van.

Szeretnénk magunk mögött hagyni a történteket, amennyire csak lehet, és visszatérni a normális kerékvágásba. Szeretnénk megkérni mindenkit, hogy legyenek tekintettel a magánéletünkre, és engedjék, hogy továbblépjünk.”
 

 

ELŐZMÉNYEK

A Noticias Valencia a helyi csendőrség (Guardia Civil) tájékoztatására hivatkozva azt írta, hogy kedden, nem sokkal hajnali egy óra után hatoltak be az egyelőre ismeretlen elkövetők Gulácsiék otthonába a Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban, akkor, amikor a játékos és családja már aludt.

A négy férfi közül többen kézifegyvert viseltek, felébresztették a játékost és feleségét, majd őket végig sakkban tartva azt követelték, hogy nyissák ki a széfet, és adják át a benne található készpénzt, ékszereket. Azt, hogy mit loptak el, és mekkora a kár, egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Bár személyi sérülés szerencsére nem történt, a sokkoló élmény hatására a labdarúgó kihagyta a Villarreal kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzését.

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