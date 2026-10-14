Borbély Balázs barátként fogadja az ellenfeleket

PARÁDÉS GYŐZELEMMEL, a Celtic elleni idegenbeli 3–1-gyel kezdte szereplését az Európa-liga-alapszakaszban a Ferencváros, amely csütörtökön idehaza, a Groupama Arénában játssza második fordulós mérkőzését, a nyitányon a belga Union SG-tól 3–0-s vereséget elszenvedő Viktoria Plzennel csap össze. Borbély Balázs, a zöld-fehérek vezetőedzője barátként üdvözölheti majd Marek Bakost és Matús Kozácikot, a cseh együttes két edzőjét – hármójukat egy nemes ügy is összeköti.

Marián Cisovsky, a szlovák válogatott egykori kiváló védője pályafutása során több éven át volt Borbély Balázs csapattársa Ligetfalun, Temesváron és a szlovák válogatottban. Később, amikor Plzenbe igazolt, Marek Bakossal és Matús Kozácikkal is együtt futballozott, s nem csupán csapattársak voltak, hanem közeli barátok is lettek. Amikor csak tehette, a Fradi jelenlegi trénere ellátogatott Plzenbe, s ha Marián Cisovsky hazatért Szlovákiába, rendre szakítottak időt a találkozásra. A hátvéd egymás után nyerte a bajnoki címeket a cseh gárdával, és rendszeresen szerepelt valamelyik európai kupa csoportkörében, 2011-ben a Lionel Messi vezette Barcelona ellen is játszott a Bajnokok Ligájában. Kétezertizennégyben azonban ALS-t, vagyis amiotrófiás laterálszklerózist diagnosztizáltak nála, ami gyógyíthatatlan, izomsorvadással járó betegség.

Priskin Tamás a cipőjét ajánlotta fel anno az árverésre

Borbély Balázs, Marek Bakos és Matús Kozácik ezt követően minden lehetséges módon igyekezett segíteni neki, 2015 őszén aktívan részt vettek egy jótékonysági akcióban, amelyben világhírű labdarúgók által felajánlott cipőket árvereztek el. A támogatók között szerepel Pavel Nedved, Lorenzo Insigne, Nigel de Jong, Gonzalo Higuaín, Paul Pogba, Theo Walcott, Gianluigi Buffon, Marek Hamsík és Priskin Tamás is. Az eseményt a DAC is aktívan támogatta, valamint más sportágak képviselői szintén csatlakoztak a kezdeményezéshez: világhírű teniszezők ütőiket ajánlották fel, míg szlovák és cseh NHL-játékosok dedikált mezekkel járultak hozzá a gyűjtéshez.

Az árverés 1.5 millió cseh korona, vagyis mintegy 22 millió forint bevételt hozott, az összeg hozzájárult barátjuk akadálymentes lakhatásának kialakításához és rehabilitációjához. Emellett a befolyó pénzből más ALS-betegségben szenvedő emberek támogatását is finanszírozták.

Marián Cisovsky mögött a legnehezebb időkben is ott állt Borbély Balázs, Marek Bakos és Matús Kozácik, akik nemcsak egykori csapattársként, hanem igaz barátként segítették, amikor a legnagyobb szüksége volt rá. Éveken át rendkívüli bátorsággal harcolt a kegyetlen betegséggel, példát mutatva kitartásból és élni akarásból. A küzdelmet 2020-ban 40 évesen elveszítette, emléke azonban nemcsak a szurkolók, hanem barátai és egykori csapattársai szívében is örökké él.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!