Női röplabda: magabiztos MÁV Előre- és kaposvári siker

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

MÁV ELŐRE FOXCONN–TFSE 3:0 (22, 17, 14)

Székesfehérvár, 53 néző. V: Bátkai-Katona, Barabás

MÁV ELŐRE: BELL 10, RIEDER 10, Király-Tálas 2, KOEVA 11, Hollósi 6, Thalken 11. Csere: Dömsödi (liberó), Sziládi 2, Lazurenko, Göböly, Milivojevics 1, Malinova 2. Edző: Kaszap Tamás

TFSE: Keler 8, Szabó K. 2, ERŐSS 12, Márkus 4, NAGY V. 5, Batházi. Csere: Stankovics, Weidemann (liberók), Vértes Sz., Kőrösi. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:1, 6:3, 8:7, 10:7, 10:10, 13:11, 14:15, 15:17, 19:18, 21:.21, 24:22. 2. játszma: 3:0, 8:2, 10:5, 13:6, 14:10, 18:11, 21:13, 24:16. 3. játszma: 2:6, 9:8, 14:9, 19:11, 21:14, 24:13

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Az egyetlen dolog, amivel elégedett voltam, az az, hogy megszereztük a három pontot és nem veszítettünk szettet. Fiatal csapat révén még nagyon sok kétes helyzetünk, amikor még nem tudják a játékosok, hogy ki, hova, miért, meddig, de minden nap ezen dolgozunk.

Jókay Zoltán: – Pelikán elvtárs óta tudjuk, hogy a tények makacs dolgok. Kemény támadások nélkül nem lehet eredményt elérni, ezen a téren pedig nem ütjük meg az Extraliga szintjét. Volt már egy jó szettünk, de hosszú távon kijön ez a fogyatékosságunk.

Igazi kuriózumnak lehetett szemtanúja az, aki kilátogatott a TFSE székesfehérvári vendégjátékára, ugyanis a 2017-es és a 2019-es Eb-részvevő magyar válogatott két feladója, Tálas Zsuzsanna, illetve Bleicher Réka állt egymással szemben a két oldalon. A mérkőzésen férjezett nevükön, Király-Tálas, illetve Batházi néven szerepeltek csapataikban, de ez mit sem változtatott technikájukon, amit ezúttal is gyakran megvillantottak. A fővárosiak az első játszmában meglepően jól tartották magukat sokkal esélyesebb vendéglátóikkal szemben, többször vezettek is, és még 22-nél is egyenlő volt az állás, ezt követően azonban már csak a hazaiaknak volt momentuma (25:22).

A második szett elején éppen Király-Tálas nyitásaival léptek meg a fehérváriak, innen pedig ezúttal nem volt visszaút, hiába kérte ki mindkét idejét Jókay Zoltán, összeomlott a nyitásfogadásuk, s ezt a játszmát nagyon simán hozták a hazaiak (25:17). A harmadik felvonás elején azonban megrázták magukat a fővárosiak és 6:2-es vezetésüknél ezúttal Kaszap Tamásnak kellett időt kérnie, mert nem bírtak Erőss Mirtil Bombáival és Nagy Viktória sáncával. A pihenő jót is tett nekik, mert nyolcnál már egyenlő volt az állás. A hazaiak lendületből átvették a vezetést is és Olivia Bell nyitásainak köszönhetően meg sem álltak 14:9-ig, innentől pedig megint nagyon sima lett a játszma (25:14), amivel a mérkőzés is befejeződött.

KHG KAPOSVÁRI NRC–VESZPRÉMI ESC 3:0 (15, 19, 16)

Kaposvár, 390 néző. V: Kiss Z., Selega

KAPOSVÁR: Giorgi 7, Fábián 4, PEZELJ 12, HORVÁTH L. 5, Rocha 5, DE OLIVEIRA 10. Csere: Szerencsés, Sartoris (liberók), Cicetti 3. Edző: Vincent Lacombe

VESZPRÉM: Spándli 2, Davis 7, Bajnóczi 3, Altorjay 3, TARR 9, Kiss E. 6. Csere: Bődi (liberó), Smith 3, Turcsányi 1. Edző: Mészáros Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:0, 10:2, 11:6, 18:7, 24:14. 2. játszma: 5:0, 9:3, 9:7, 12:7, 13:11, 18:12, 24:16. 3. játszma: 2:4, 6:5, 10:8, 11:10, 14:11, 20:12, 24:15

12 év elteltével Jasmine Davis szerezte meg a veszprémi csapat első Extraliga-pontját. A probléma az volt, hogy ezt megelőzően a házigazda kaposváriak hatot szereztek már, Mészáros Péter vezetőedzőnek pedig már ki kellett használnia az egyik időkérését. Persze a meccs esélyese nem az újonc vendégcsapat, hanem a legutóbb bajnoki döntős Kaposvár. Ugyan ezt követően egy ideig tartották a lépést a veszprémiek, később a különbség tovább nőtt. Végül közte tízzel zárult a játszma (25:15).

A második felvonás megint egy kaposvári ötössel indult, azonban ezúttal sikerült a vendégeknek többször is visszazárkózniuk kettőre. A szett közepén aztán megint nyílt az olló, s végül nyolc szettlabdája volt a hazaiaknak, azonban hármat hárítani tudtak a vendégek (25:19). Harmadszor pedig nem adtak akkora előnyt a szett elején vendéglátóiknak, sőt, a meccs során először a vezetést is megszerezték. Ez ugyan nem volt tartós, de a játszma közepéig így is tartani tudták a lépést a kaposváriakkal. Ott azonban megint jött egy nyolcpontos hazai sorozat, ami megint eldöntötte a játszma sorsát (25:16). A kaposváriak második győzelmüket is megszerezték, az újonc veszprémiek pedig vereséggel nyitottak.

SZENT BENEDEK RA–MBH-BÉKÉSCSABA 1:3 (–16, 22, –18, –21)

Balatonfüred, 196 néző. V: Tillmann, Kósa

SZBRA: Nyers 4, Ködöböcz 7, KISS G. 16, Öhman 7, Passaro 2, DZAKOVICS 12. Csere: Fáth (liberó), Fekete R. Edző: Matteo Freschi

BÉKÉSCSABA: MURILLO 7, OROSZ 7, FINÉ 21, Kuznyecova 10, Pintér 8, Draskovics 3. Csere: Kertész (liberók), Szakály 1, Németh L. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 3:2, 4:6, 5:14, 9:16, 10:20, 13:24. 2. játszma: 4:1, 6:2, 6:5, 11:6, 12:9, 16:11, 18:16, 19:18, 20:21, 22:22. 3. játszma: 0:3, 5:4, 9:7, 11:11, 12:13, 14:13, 15:17, 17:17, 18:21. 4. játszma: 3:1, 6:3, 6:6, 9:7, 11:11, 13:14, 17:14, 19:21, 21:24

A hazaiaknál bemutatkozott a megsérült Aliyah Carter helyére igazolt montenegrói Danijela Dzakovics, s bár nem ők voltak a meccs esélyesei, de egészen jól kezdtek, 3:2-re még ők vezettek és 5:6-nál is csak egy volt a csabaiak előnye, ezt követően azonban sorozatban nyolc pontot szerzett a vendégcsapat, és ezzel a sorozattal gyakorlatilag el is döntötték a játszmát. A végén 11 szettlabdájuk is volt, de abból hármat hárítani tudtak a hazaiak (16:25), akik ezzel a lendülettel kezdték a második játszmát, 4:1-nél pedig Nagy Péternek kellett időt kérnie. Sikerült is visszazárkózniuk egyre, de aztán megint három füredi pont következett, így jött a második pihenő is. Ebben a szettben az SZBRA megmutatta, hogy ebben a bajnokságban miért is kell számolnia vele minden ellenfélnek: szinte végig vezettek a játszmában, de amikor 21:20-nál a csabaiak átvették a vezetést, akkor sem estek kétségbe, 22:22 után pedig már csak ők szereztek pontot (25:22). A harmadik és a negyedik játszmában is tartani tudták a lépést a vendégekkel, de előbb 17:17 után jött egy számukra végzetes, 8:1-es csabai sorozat (18:25), majd 17:14-es vezetésről bukták el a negyedik szettet 25:21-re. Bár Nagy Péter csapata szettet vesztett, de már második mérkőzését is megnyerte, a fürediek pedig igazolták, hogy idén várhatóan nem a kiesés elkerülése ellen kell majd harcolniuk.

KÉSŐBB

19.00: Újpesti TE–Fatum Nyíregyháza

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