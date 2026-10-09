Borbély Balázs: Ha nem a futballt választom, talán orvos lennék

– Ha becsukja a szemét, és álmában visszarepül a csallóközi gyerekkorába, hol találja magát: milyen volt az utca, a kert, az étkező, a spájz?

– Egyszerű vidéki gyerekkorom volt. Vidéken, kis faluban, kertes házban nőttem fel. Hátul óriási kerttel, növényekkel, állatokkal, szóval, volt mit megművelni, gondozni.

– Segítenie kellett a szülőknek?

– De még mennyire! Rengeteget kellett dolgoznunk. Mindenféle növényt termesztettünk, el kellett látni az állatokat, befogtak rendesen. Iskola és napközi után vagy edzésre mentem, vagy odahaza a kertben melóztam.

– A káposzták között rúgta a labdát, vagy odakint?

– Ha volt még erőm, a barátaimmal este kifulladásig játszottunk a környékbeli utcákon. Egyszerűen kötelező volt, egyikőnk sem akart kimaradni a játékból. Később a helyi sportklubban kezdtem focizni, onnan mentem Dunaszerdahelyre.

– Az édesapja is futballozott. Milyen játékos volt?

– Környékbeli alacsonyabb osztályú csapatokban játszott. Annak idején voltam kint néhány mérkőzésén, emlékszem, belső védő volt, keménységért nem kellett a szomszédba mennie. Tisztelték, szerették a társai.

– És milyen apa volt? Biztatta, tanította, vagy inkább hagyta, hogy maga jöjjön rá mindenre?

– Szigorú és kritikus volt. Amíg odahaza laktam, nemigen dicsért, csak később, idősebb korában kezdte egyre gyakrabban elismerni, amit elértem.

– Van olyan mondata, amely még manapság is ott cseng a fülében?

– Gyakran mondta, hogy az álmaimat ne adjam fel! Ám akkoriban teljesen más világ volt, az anyai szív és szeretet megvolt, de az édesapának szigort kellett mutatnia. Sokat dolgozott, megtett mindent, hogy meglegyen mindenünk. A mi időnkben teljesen másként nevelték a gyerekeket, ezt el kell fogadnunk, be kell látnunk.

– Múlt pénteken volt negyvenhét éves: melyik gyerekkori születésnapjára emlékszik a leginkább, milyen ajándékot kapott, kik ültek az asztal körül, ki sütötte a tortát?

– Megmondom őszintén, nincsen túl sok emlékem. Néhány régi fénykép ott lapul édesanyám komódjának fiókjában, de inkább tinédzserkoromból vannak meg a születésnapjaim. Egyébként, aki ismer, jól tudja, sosem szerettem a nagy felhajtást. A párom ehhez képest ragaszkodik ahhoz, hogy a családban bárkinek van születésnapja, aznap kell megünnepelni. Nem egy nappal korábban, nem is később. Aznap! Lehet valaki a világ másik végén is, akkor haza kell jönnie a tortaszeletelésre, -evésre.

– Korábban azt mondta, sajnálja, hogy elengedte a továbbtanulást. Ezt még ma is így gondolja?

– Nem azt mondom, hogy elcserélném a játékos- vagy edzői karrieremet egy diplomáért, de biztos, hogy nem engedném el a tanulást. Ha szigorúbb vagyok magamhoz, esetleg a szüleim nagyobb nyomást helyeznek rám, talán ráveszem magamat. A mai fejemmel biztosan megpróbálnám párhuzamosan csinálni a futballt és a tanulást.

– Mi lenne, ha nem edző? Mérnök, ügyvéd, esetleg orvos?

– Ezen még sohasem gondolkodtam… A műszaki vonalat biztosan nem választottam volna, az nagyon távol áll tőlem. Édesanyám sokszor meséli, amikor kicsi voltam, fecskendőkkel oltottam be a játékmackóimat, az orvosi szakma vonzott volna. Az más kérdés, hogy az orvosi egyetemet piszkosul nehéz lett volna profi futball mellett elvégezni. Szóval, ha továbbtanulok, alighanem egyszerűbb tanárképzőt végeztem volna el.

Átültette a győri játékot a IX. kerületbe Miután a Ferencváros új edzője áttette a székhelyét Győrből az Üllői útra, a legfőbb kérdés az volt, mennyi időbe telik majd átalakítania a játékrendszert. Robbie Keane idejében ugyan Európában bejött a kontrajáték, a kezdeményezés átadása, azonban a hazai porondon felállt védőfal ellen leginkább a játékosok egyéni képességei miatt maradt harcban a bajnoki címért. Végül a csapat lemaradt róla – éppen a nyáron érkező edző miatt, aki az aranyérmes ETO-nál meghonosított játékot rögvest átültette, ráadásul sikeresen. A 4–2–3–1-es alapfelállás mellett edzői stílusának fő ismertető jegye, hogy labdával és labda nélkül is uralni szeretné (és tudja is) a játékot, az egyes posztokon pedig jól felismerhető játékosprofilokat alkalmaz. Jól látható, hogy a védelemben kell lennie egy embernek, akire rá lehet bízni a labdakihozatalokat, a középpályán általában az egyik játékos a védővonalba visszalépve vesz részt ebben, mellette pedig egy sokkal inkább szabadon mozgó társat alkalmaz. A szélsők és a szélső hátvédek közötti játékkapcsolat rendkívül fontos, felváltva tűnnek fel az oldalvonal mellett, valamint a vonal és a középcsatár közötti területen. A center mögötti középpályás (általában Corbu Máriusz) visszalépéseivel segít, de oldalt, elöl és hátrébb is részt vesz a rövid passzos játékban. A Fradi letámadása kiváló, helyzetkialakítása hazai és nemzetközi porondon is figyelemre méltó, ami a játékosok tanulékonyságát és intelligenciáját is jelzi. Borbély Balázs edzői filozófiája egymás után a második felnőttcsapatánál hoz szemrevaló játékot, és ami még fontosabb, eredményeket, ami azt jelzi, akár a magyarnál jóval erősebb bajnokságokban megállná a helyét. M. D.

– Egyébként milyen diák volt? Mi történt otthon, ha rossz jegyet vitt haza? Veszélybe kerülhetett az edzés?

– Nagy szigor volt odahaza, általános iskolában anyu sem ismert kegyelmet. Az év végi bizonyítványban nem lehetett kettes vagy hármas érdemjegy, emlékszem, egyszer becsúszott egy hármas, olyan ideges voltam hazafelé, hogy elfelejtettem leszállni a buszról. Azon gondolkodtam, mit kapok majd odahaza, a szomszédos faluban eszméltem fel. Szerencsére jó tanuló voltam, ez az egyetlen hármasom volt. És végül a fejemet sem vették le…

Borbély Balázs nagy élménye volt, hogy a szlovák válogatott játékosaként futballozhatott Zinédine Zidane ellen (Fotó: AFP)

– Otthon magyarul beszéltek, és magyar iskolába is járt. Szlovákiában élve, gyerekfejjel ez természetes kettősség volt?

– Magyar iskolába, magyar gimnáziumba jártam, a szlovák nyelvet csak a suliban tanultam. Hozzáteszem, nekünk, magyaroknak rendkívül nehéz a nyelvtant, a ragozást elsajátítani, eleinte meg is gyűlt vele a bajom. Fiatalabb koromban tizenöt éven át volt szlovák barátnőm, szóval, a végére csak megtanultam, és ma már anyanyelvi szinten beszélek szlovákul.

– Amikor DAC-nevelésként Pozsonyba, a Petrzalkához került, vidéki fiúként tartott a költözéstől, az új élettől?

– Könnyű döntés volt. Jó ideig ingáztam Pozsony és a családi ház között, naponta negyven percet utaztam busszal oda, és ugyanennyit vissza. Volt két barátom is a helyi csapatból, aki ugyancsak akkor igazolt a Petrzalkába, szóval ezt az akadályt könnyen vettem. Négy évig ingáztam, csak rövid ideig laktam Pozsonyban, mielőtt Németországba szerződtem. Na, az már sokkal nehezebb időszaka volt az életemnek.

– Magányos volt? Nem volt felkészülve a külföldi életre?

– Hiba volt egyedül költözni. Nem akartam, hogy az akkori barátnőm miattam rúgja fel az életét. Először fél évre írtam alá a Kaiserslauternhez, úgy voltam vele, először egyedül költözöm, aztán meglátjuk. Nem beszéltem németül, igazából akkor még angolul sem, piszkosul egyedül éreztem magamat. Új életet kellett kezdeni, új országban, idegen környezetben, senki sem volt, aki segítsen.