Megbírságolhatja az MU a vezetőségnek beszóló Lisandro Martínezt – sajtóhír

A brit újságíró klubon belüli forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy a keretben nemcsak Martíneznek van ennyire lesújtó véleménye a klub működéséről. A név nélkül nyilatkozó források szerint az argentin védő felrúgta a klub kommunikációs szabályait, megidézve Roy Keane meccs utáni kirohanásait a 2000–2001-es évadból. A kritikák célpontja az átigazolásokért felelős Jason Wilcox technikai igazgató volt, aki bírja a klub tulajdonosi körének támogatását (továbbá jó kapcsolatot ápol Omar Berrada vezérigazgatóval is), így szinte biztos, hogy a játékost megbírságolják a kirohanásért, s várhatóan nem fogják meghosszabbítani 2027 nyarán lejáró szerződését sem, de az is benne van a pakliban, hogy a védő nem lép pályára az MU soron következő bajnokiján.

Martínez még így is viszonylag olcsón úszhatja meg a Wilcoxszal való szembeszegülést: a korábbi vezetőedzőt, Ruben Amorimot például azért küldték el idén januárban, mert a Leeds elleni meccs utáni sajtótájékoztatón nyilvánosan osztotta ki a vezetőséget. Mint ismert, a United a nyári átigazolási célpontok közül lemaradt Elliot Andersonról, Sandro Tonaliról, Matheus Fernandesről, Edersonról, Alex Scottról és Aurélien Tchouaméniről is.

Ez egyébként nem az első alkalom, amikor egy játékos kifakad a klub átigazolásai miatt. 2023-ban (miután Erik ten Hag vezetésével bronzérmes lett a csapat) az MU Rasmus Höjlundot, Mason Mountot és André Onanát szerződtette, míg sokak szerint Harry Kane-t és Declan Rice-ot kellett volna – akkor Casemiro fakadt ki nyilvánosan.