Sokáig semmi, majd gólváltás a hajrában – ikszelt a Mezőkövesd és az Ajka

LABDARÚGÓ NB II

A 2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–FC AJKA 1–1 (0–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Szabó Dániel, Dobos Dávid)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz (Ternován, 65.), Keresztes B., Varjas, Vajda S. – Zachán (Keresztes Z., 85.), Rab (Lőrinczy, 65.), Vörös (Pintér Á., 65.), Ottucsák – Hajdú, Kovács P. Vezetőedző: Máté Péter

AJKA: Simon B. – Tar, Bacsa B., Kenderes, Csorba – Bocskay, Szarka (Pintér F., 55.) – Doncsecz, Szabó B., Artner D. (Csizmadia Z., 55.) – Csóka Dominik. Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: Kovács P. (88.), ill. Doncsecz (74.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Nehéz értékelnem, mert rengeteget tettünk azért, hogy megnyerjük a meccset, és itthon tartsuk a három pontot. Olyan energiákat mozgósítottunk és olyan játékot produkáltunk, amit még eddig a bajnokságban egy teljes mérkőzésen keresztül nem tudtunk. Megvoltak a helyzeteink, melyeket meccsről meccsre kialakítunk, és amikor be tudjuk lőni ezeket, akkor négy a vége, amikor meg nem, akkor döntetlen, sőt, rosszabb esetben kikapunk. Ma döntetlen lett, de a fiúknak azt mondtam, hogy gratulálok a hitükért és az egész találkozón mutatott játékért, a minőségi futballért. Ugyanakkor még mindig többet kell tennünk azért, hogy az ilyen összecsapásokat meg tudjuk nyerni. Nem vagyok elégedett az eredménnyel és a kihagyott helyzetek számával sem. Hétvégén újabb nehéz bajnoki vár ránk, elkezdjük a regenerációt, és készülünk rá.

Gaál Bálint másodedző: – Azt hiszem, összességében a nézők nagyon jó mérkőzést láthattak, amelyet nagyrészt a Mezőkövesd irányított, mi tudatosan a stabil védekezésre helyeztük a hangsúlyt. Vannak hiányzóink, kevesen vagyunk, próbáltunk olyan meccstervet kialakítani, amivel meg tudjuk nyerni a találkozót. A meccsterv jól ült, de kellett hozzá a szerencse is, s bár sajnálom, hogy a végén gólt kaptunk, ám őszintén szólva a Mezőkövesd jobban, stabilabban játszott – mi harcosan, agresszívan védekeztünk. Úgy gondolom, az egyenlítő gól után látottak alapján az egy pont is nagy bravúr, győzelemmel felérő döntetlent értünk el.

A hajrára hagyták a gólokat a felek, de mindkét csapatnak egy-egy ponttal kellett beérnie (Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az augusztusi kánikula helyett októberi hűvösben került sor a Mezőkövesd Zsóry FC és az FC Ajka találkozójára, melyet az NB II 2. fordulójában halasztottak el, épp az időjárás és az abból következő energiakrízis miatt. A tabella élmezőnyébe vágyó két csapat egyaránt az általuk vártnál gyengébben tért vissza a válogatottszünet után, a Kövesd a Szeged ellen játszott hazai pályán 1–1-es döntetlent, míg az Ajka Tiszakécskén szenvedett 4–3-as vereséget.

A meccs jó iramban kezdődött, a hazaiak valamivel támadóbb szellemben léptek fel, de eleinte a vendégek sem szorultak be a kapujuk elé. Az első játékrész jelentős részében kisebb-nagyobb technikai hibák gátolták a veszélyes akciók kialakulását, a szünetig gól nem született, jóllehet Zachán Péter átlövésből, Kovács Patrik pedig egy közeli helyzetből már ekkor is közel járt a gólhoz. A fordulást követően a hazaiaknak mindössze 40 másodpercre volt szükségük az első nagy helyzethez, Rab Bence a tizenhatos sarkáról lőtt, a lefelé csapódó labda a lécen csattant. Az elkövetkező időszakban a borsodiak percről percre egyre inkább szorították be ellenfelüket, Vörös Barna, Ottucsák György és Hajdú Roland is megszerezhette volna a vezetést, de az ajkai védelem rengeteg blokkot bemutatva tartotta a frontot, s ha a hátvédeknek nem sikerült bevetődni, akkor Simon Barnabás védeni tudott.

A hajrára fordulva aztán jött a hideg zuhany a sárga-kékeknek, gyors ajkai támadás végén Csorba Noel tökéletesen indította középről a jobb szélen kilépő Doncsecz Leventét, aki a tizenhatoson belülre érve átvette a labdát, majd a kilépő Deczki Máté mellett higgadtan a kapu közepébe lőtt. Az addig sem lassú meccs alaposan felpörgött ezután, mindkét oldalon volt esély újabb gólra, ám pár perccel a vége előtt már úgy tűnt, hogy nem lesz változás. Ekkor érkezett a csereként beszálló Keresztes Zalán, aki a tizenhatos vonalán kilépő Kovács Patrikot indította, a jó ütemű passzt átvevő támadó pedig a kilépő Simon fölött a kapu közepébe pörgette a labdát.

A Kövesd még a ráadással együtt hátralévő négy-öt percben is felszántotta a pályát a győzelemért, ám újabb gól már nem esett, így a két gárda hullámzó színvonalú, de meglehetősen jó iramú és izgalmas hajrát hozó mérkőzésen megosztozott a pontokon, így a tabellán sem változott a helyezésük. 1–1