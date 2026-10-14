Nemzeti Sportrádió

A Csákvár korábbi szakvezetője vette át a Szeged-Csanád Grosics Akadémia irányítását

R. P.R. P.
2026.10.14. 17:37
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Fotó: szeged-grosicsakademia.hu
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NB II Szeged-Csanád Grosics Akadémia Tóth Balázs
A labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia hivatalos honlapján bejelentette, hogy Tóth Balázs veszi át a vezetőedzői munkát Laczkó Zsolttól.

Laczkó és a szegediek útjai a napokban váltak el, de máris sikerült megállapodni az új szakvezetővel.

A 46 éves Tóth Balázs futballozott Izlandon és Ománban, itthon a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd, a Vasas, a Siófok, a Gyirmót, a Puskás Akadémia, a Szolnok, a Dunafém-Maroshegy SE és éppen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia játékosa is volt.

Vezetőedzőként 2022 és 2026 között a Csákvárt irányította.

„Óriási lehetőség ez nekem. Nagyon sokat dolgoztam Csákváron, most szintet szeretnék lépni, úgy gondolom a Szeged egy tökéletes lehetőség. Volt már köztem és a klub között kapcsolatban régebben, nagyon örülök, hogy ismét megkerestek, én pedig bátran vállaltam ezt a felkérést. Nagyon sok első-, másod-, és harmadosztályú mérkőzést megtekintettem az elmúlt időszakban, tehát képben vagyok a Szegeddel kapcsolatban is, felkészültem jöttem ide” – fogalmazott Tóth Balázs a csapat közleményében.

 

 

NB II Szeged-Csanád Grosics Akadémia Tóth Balázs
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