A Csákvár korábbi szakvezetője vette át a Szeged-Csanád Grosics Akadémia irányítását

Laczkó és a szegediek útjai a napokban váltak el, de máris sikerült megállapodni az új szakvezetővel.

A 46 éves Tóth Balázs futballozott Izlandon és Ománban, itthon a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd, a Vasas, a Siófok, a Gyirmót, a Puskás Akadémia, a Szolnok, a Dunafém-Maroshegy SE és éppen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia játékosa is volt.

Vezetőedzőként 2022 és 2026 között a Csákvárt irányította.

„Óriási lehetőség ez nekem. Nagyon sokat dolgoztam Csákváron, most szintet szeretnék lépni, úgy gondolom a Szeged egy tökéletes lehetőség. Volt már köztem és a klub között kapcsolatban régebben, nagyon örülök, hogy ismét megkerestek, én pedig bátran vállaltam ezt a felkérést. Nagyon sok első-, másod-, és harmadosztályú mérkőzést megtekintettem az elmúlt időszakban, tehát képben vagyok a Szegeddel kapcsolatban is, felkészültem jöttem ide” – fogalmazott Tóth Balázs a csapat közleményében.